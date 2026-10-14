5 ideas de stickers de PJ Masks para que tus hijos decoren sus mochilas con sus personajes favoritos

PJ Masks es una serie animada, donde 3 niños por las noches tienen amuletos que les permiten convertirse en superhéroes, que con sus poderes harán lo posible para enfrentarse a temibles villanos.

Si tus hijos son fans de la serie, te dejamos 5 ideas de stickers que puedes conseguir, alternativas con las que van a poder decorar sus mochilas con sus personajes favoritos.

5 ideas de stickers de PJ Masks para decorar la mochila

No olvides que tus calcomanías fácilmente pueden desprenderse de la mochila, para que duren por más tiempo puedes optar por cocer la orilla, una gran alternativa para que duren más tiempo. Considerando el tip anterior, estas son las opciones que tus hijos van a querer tener:

PJ Masks: Los niños y su aspecto de superhéroe

Una de las planillas que puedes encontrar, cuenta con los pequeños superhéroes de PJ Masks, además de tener los logos de cada uno de ellos, algunos de los villanos y accesorios que tienen. Una gran opción por su tus hijos son fans de la serie infantil.

PJ Masks: Solamente a los superhéroes

Otras de las alternativas que puedes conseguir a tus hijos, es aquella que cuenta solamente con los superhéroes con varias poses, además de tener el logo de la caricatura, una de las ideas de stickers que servirán para que tus hijos decoren sus mochilas.

PJ Masks: Catboy

Si uno de los personajes favoritos de tu hijo es Catboy, es posible encontrar platillas del superhéroe azul, permitiendo que tu hijo pueda llevarlo a todos lados en su mochila. Sin embargo, si tus hijos son fans de los otros superhéroes de PJ Masks, no temas ya que puedes encontrar planillas de los demás personajes.

PJ Masks: Estilo de historieta

Dentro de las ideas de stickers puedes encontrar una de tamaño grande que trae a los 3 personajes principales, pero todo tiene el aspecto similar al de una historieta, una gran alternativa que tus hijos van a querer usar para que decoren sus mochilas con sus personajes favoritos.

PJ Masks: Forma circular

Por último, puedes optar por las calcomanías que son circulares, las cuales tienen diversas emociones de los personajes, además de tener varias escenas de la serie, una alternativa que los fans van a querer tener en sus materiales de escuela.