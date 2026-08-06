Los libros pueden ser una excelente herramienta para despertar la creatividad en los más pequeños. Si en casa tienes a una tierna Guerrera Kpop o un valiente Saja Boy, puedes hacer volar su imaginación con libros interactivos de la película que combinan lo mejor del universo de las Kpop Demon Hunters con increíbles lecciones. A continuación, te compartimos tres opciones que puedes encontrar fácilmente en línea.

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Los mejores 3 libros de Kpop Demon Hunters para incentivar la imaginación en los niños

Libro oficial para colorear: Este artículo cuenta con diversos dibujos para colorear que permitirán a los más pequeños recrear las escenas más icónicas de la película, claro, agregando su toque personal en los diversos escenarios y la ropa de los personajes, lo que ayudará a incentivar su imaginación; además de ser un gran ejercicio para la motricidad fina.

| Crédito: Netflix / Penguin Random House Grupo Editorial

Este artículo cuenta con diversos dibujos para colorear que permitirán a los más pequeños recrear las escenas más icónicas de la película, claro, agregando su toque personal en los diversos escenarios y la ropa de los personajes, lo que ayudará a incentivar su imaginación; además de ser un gran ejercicio para la motricidad fina. Libro de actividades oficial: A diferencia del primero, este cuenta con juegos mentales, retos, acertijos y múltiples stickers que, sin duda, harán volar su imaginación en cualquier momento del día. De acuerdo con la editorial a la que pertenece, este libro fue creado con la intención de simular un entrenamiento para convertirse en auténticas Guerreras Kpop.

| Crédito: Netflix

A diferencia del primero, este cuenta con juegos mentales, retos, acertijos y múltiples stickers que, sin duda, harán volar su imaginación en cualquier momento del día. De acuerdo con la editorial a la que pertenece, este libro fue creado con la intención de simular un entrenamiento para convertirse en auténticas Guerreras Kpop. Libro especial de arte: Este artículo está destinado a los colecciones, ya que se trata de un libro con diseños preliminares, ilustraciones finales, escenas inéditas y parte del proceso creativo detrás de la cinta. No obstante, también sirve como inspiración para los más pequeños, pues les enseñará el poder de su imaginación para concretar este tipo de obras.

|Random House Worlds

¿Dónde comprar los libros de Kpop Demon Hunters en México?

Todos los libros de Kpop Demon Hunters están disponibles para comprar en línea, a excepción del último (“Libro especial de arte”); ya que este no ha sido lanzado de manera oficial al mercado, por lo que no queda más que esperar.

¿Cuánto se estrena Kpop Demon Hunter 2? Esto es TODO lo que se sabe

Gracias a su gran éxito, una secuela de las Guerreras Kpop ha sido confirmada. Kpop Demon Hunters 2 volverá a correr bajo la dirección de Maggie Kang y Chris Appelhans, quienes fueron los responsables de hacer realidad la primera película. De momento, la cinta se encuentra en las primeras etapas de producción, por lo que los fans de las HUNTER/X tendrán que esperar algún tiempo para disfrutar de este nuevo largometraje. Según información oficial, se espera que la película sea estrenada en 2029.