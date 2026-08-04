Lanzan nuevas figuras de colección de Kpop Demon Hunters: qué personajes incluye y dónde comprar

El fenómeno de Kpop Demon Hunters no para. A poco más de un año de su estreno en streaming, la cinta de las Guerreras Kpop se mantiene vigente como una de las películas favoritas de chicos y grandes, sumando más de 640 millones de reproducciones a nivel global. Bajo esta línea, no es sorpresa que la obra de Maggie Kang y Chris Appelhans sea la protagonista de diversos artículos de colección. Tal es el caso de su más reciente colaboración con Funko Pop!, con la que lanzarán 6 figuras de colección en tamaño miniatura. Aquí los detalles.

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Así son las nuevas figuras de colección de Kpop Demon Hunters: personajes y dónde comprar

El nuevo set de Kpop Demon Hunters en colaboración con la famosa compañía de figuras de colección de vinilo consta de seis figuras diferentes, incluidas las tres HUNTER/X, Zoey, Mira y Rumi, así como Jinu y Derpy, el emblemático tigre espiritual de la película, quien viene acompañado con su compañero de aventuras, Sussie. Aquí te compartimos el primer vistazo.

De momento, no se han dado a conocer más detalles, como el precio o la fecha de preventa. No obstante, como suele suceder con todos los lanzamientos de la marca, el pedido se podrá realizar en línea a través del sitio web oficial de la compañía con sede en Everett, Washington, Estados Unidos; por lo que te recomendamos permanecer atento ante cualquier tipo de novedad.

¿Cuándo saldrá Kpop Demon Hunters 2? Todo lo que se sabe sobre la nueva película de las Guerreras Kpop

Gracias a su tremendo éxito, los cientos de premios ganados y las decenas de récords superados, Sony Entertainment ha confirmado la secuela de Kpop Demon Hunters. De acuerdo con Kang y Appelhans, quienes regresan como directores del proyecto, la segunda entrega de la película de las Guerreras Kpop se estrenará hasta el 2029.

Si bien aún no hay detalles sobre la trama, los cineastas han mencionado estar bastante emocionados por escribir un nuevo capítulo de este fenómeno global. “Hay muchísimo más en este mundo que hemos creado y estoy emocionado de mostrárselo”; expresó Kang para Variety.