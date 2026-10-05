4 Photocards de ‘Mistery’, de los Saja Boys, ideales para regalar este hallowen a una fan de Kpop Demon Hunters

No cabe duda que hoy en día uno de los fenómenos globales más impactantes en todo el mundo es la cinta Kpop Demon Hunters. A más de un año de su estreno la película sigue teniendo un amplio reconocimiento. Muchos de los fans mantienen admiración por los personajes, como el caso de 'Mistery', de los Saja Boys, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 photocards ideales del idol para que regales a una verdadera fan.

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Kpop Demon Hunters: Photocards de 'Mistery', de los Saja Boys ideales para regalar este halloween

Estas photocards son perfectas para regalar en halloween ya que cuentan con una estética gótica, lúgubre e incluso tenebrosa que es ideal para esta temporada en donde los disfraces y todo lo sombrío cobra vida.

Kpop Demon Hunters: Photocard de 'Mistery', de los Saja Boys, en color rosa

Esta photocard es perfecta para las personas que aman al personaje, halloween y el color rosa. La estética es lúgubre, oscura y tenebrosa, sin embargo tiene un toque colorido, lo que incluso la vuelve llamativa y colorida. Además es perfecta para regalar esta temporada ya que el personaje porta su icónico sombrero.

Kpop Demon Hunters: Photocard de 'Mistery', de los Saja Boys, molesto

Esta tarjeta es ideal para una fan que ama ver la versión más impactante del personaje ya que en esta photocard “Mistery” se ve molesto ante un ataque. No se ve su midas, sin embargo sí su boca, algo que hace este diseño más curioso y que llama la atención de inmediato.

Kpop Demon Hunters: Photocard de 'Mistery', de los Saja Boys, en color azul

Esta photocard es ideal para los amantes del color azul y del perosnaje "Mistery" de los Saja Boys. En esta tarjeta el idol de la icónica banda de kpop se encuentra portando su sombrero negro y un pelo morado muy brilloso. El perosnaje no muestra todo su rostro, algo que hace que la tarejta luzca impactante, misteriosa y tenebrosa debido a la paleta de colores.

Kpop Demon Hunters: Photocard de 'Mistery', de los Saja Boys, versión animada

Esta photocard, como su nombre lo indica, tiene a la versión animada del personaje "Mistery", incluso la estética simula un dibujo bien cuidado con muchos detalles marcados, como las grecas en el rostro del idol así como el vestuario y sombrero que porta. Por otro lado, al tenr un fondo negro, es perfecta para regalar en halloween.