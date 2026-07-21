¿Cuánto cuestan los lightsticks de KPop Demon Hunters y Saja Boys en México? Precio y dónde comprar

Entre las figuras de colección, juguetes, libros, cómics, objetos prácticos y decorativos inspirados en Las Guerreras KPop, no podían faltar los lightsticks para sentirte como parte de los conciertos o corear más a gusto "Golden" y "How it's done". A continuación te diremos cuáles son los lightsticks de KPop Demon Hunters y Saja Boys que puedes comprar en México y cuál es su precio original.

Este tipo de artefactos se ha convertido en un símbolo para la experiencia de asistir a un concierto de kpop, y tiene una historia que se remonta cerca de 30 años atrás, de acuerdo con Tatler Asia. Sirve no solo para divertirte mucho más en un espectáculo sino para sentirte parte de una comunidad.

Cuánto cuestan los lightsticks de KPop Demon Hunters en México

|Crédito: Netflix / DongSong

Actualmente en México están a la venta los lightsticks de la tienda especializada en música y idols coreanos DongSong y también ya se pueden reservar los nuevos lanzamientos de Hasbro con la licencia de Las Guerreras KPop.

En el caso de DongSong, el lightstick de KPop Demon Hunters tiene un costo aproximado de 1,700 pesos. Es una pieza muy parecida a los objetos que muestran los fans de Huntrix en la película; viene en una caja con el logo del grupo, con una base para exhibir y correa. Prende en 4 colores: rosa, morado, azul y amarillo.

A través de plataformas de compra en línea ya puedes reservar el lightstick de KPop Demon Hunters y Saja Boys que creó Hasbro; el primero estará disponible el 15 de agosto, mientras el segundo estará a partir del 30 de septiembre. El costo en preventa es de aproximadamente 400 pesos.

Estos nuevos lightsticks también imitan la estética que vimos en la película. Ambos encienden en 5 colores y tienen 8 secuencias distintas de luces; además, se pueden sincronizar con otros cercanos como ocurre en un concierto de kpop.