Top 4 momentos de Bluey y Paw Patrol que enseñan a comer sin regaños

En los primeros años de la infancia, el aprender a caminar, hablar y hasta comer puede ser complicado; no obstante, si buscas ayudar a tu hijo a comprender por qué una buena alimentación es indispensable en la niñez, estos 4 capítulos de Bluey y Paw Patrol te ayudarán a orientarlo de manera sencilla y cómoda.

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¿Cómo ayudar a tu pequeño a comprender la importancia de una buena alimentación con la ayuda de Bluey Paw Patrol?

A lo largo de sus capítulos, tanto Bluey como Paw Patrol cuentan con historias que pueden ayudar a tus hijos a comprender de mejor manera cómo relacionarse con la comida de forma positiva y sencilla, permitiendo crear de manera organizada mejores hábitos por medio del juego, el trabajo en equipo y la estimulación continua.

4 capítulos de Bluey y Paw Patrol para ayudar a tu pequeño a aprender sobre la alimentación responsable

Diversión con la comida - Temporada 1 - Episodio 14

Dentro de este capítulo no solo se trata el tema de la comida fuera de casa, sino que la historia se centra en la importancia de la espera y el respeto, pues los personajes convierten 5 minutos en un patio de diversiones al esperar una entrega de comida para llevar.

¡Todo lo relacionado con la cocina! - Temporada 2 - Episodio 43

Dentro de este capítulo se puede ver la dificultad de hornear un pastel del libro de recetas familiares, pues mientras lucha por cumplir con el encargo, Bluey aprende una valiosa lección sobre la empatía y la satisfacción de ayudar a los demás limpiando un desorden sin que nadie se lo pida.

La coseña de otoño - Temporada 1 - Episodio 1

Dentro de este capítulo, la Patrulla Canina ayuda a la granjera Yumi a recoger manzanas y calabazas antes de que azote una tormenta de nieve. Con este episodio, los pequeños pueden aprender de dónde provienen las verduras y la importancia de cuidar los cultivos.

Salvando a granjeira Alex - Temporada 4 - Episódio 12

Dentro de este capítulo, la Patrulla Canina acude a la granja de Yumi, donde Alex requiere de ayuda oportuna antes de que todo se salga de control. El episodio enseña a mostrar todo el arduo trabajo que existe detrás de los alimentos que llegan a nuestra mesa.

Enseñarles a tus pequeños sobre la importancia de la alimentación y los alimentos es más fácil de lo que crees con ayuda de sus personajes favoritos de Bluey, y Paw Patrol.