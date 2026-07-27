¿Regresa BTS a México? Insiders revelan los 8 posibles conciertos que debemos esperar para el 2027, y casi todo es k-pop

El próximo año podría convertirse en un año fantástico para la música y en especial para el K-pop, pues recientes reportes compartidos por Insiders advierten que no solo la temporada estará marcada por el género, sino que existen fuertes rumores de que la banda surcoreana BTS podría regresar.

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¿Qué dice Insaider sobre los posibles conciertos que llegarán para el 2027?

Ariana Grande

De acuerdo con lo señalado, se especula que las conversaciones para un concierto próximo se encuentran en una etapa muy inicial, por lo que faltaría tiempo para conocer el resultado.

Jisoo

A pesar de que aún no se ha concretado un acuerdo oficial para realizar eventos masivos, se especula que las conversaciones están bastante avanzadas, lo que advierte que sería muy posible ver a la idol el próximo año.

Ateez

Recientemente, se ha mencionado que la boy band se encuentra en supuestas pláticas para una posible gira por Latinoamérica.

Olivia Dean

De acuerdo con lo compartido, el nombre de Olivia se mantiene como uno de los más sonados para asustar a la próxima gira de festivales masivos en Latinoamérica.

Jennie

Se ha mencionado que la artista se encuentra dentro de conversaciones para ser una de las artistas principales para la próxima temporada de festivales dentro de América Latina.

Treasuera

A pesar del interés de los fanáticos, se ha señalado que por ahora no se encuentran planes confirmados para que la banda llegue a los principales festivales de música dentro de Latinoamérica.

Cortis

Esta boy band es una de las más esperadas para la próxima gira de conciertos y festivales. No obstante, por ahora no se ha confirmado la presencia de la boy band en Latinoamérica.

BTS

Después del rotundo éxito de la boy band en países de habla hispana, como México, los fanáticos de la boy band esperan que el fenómeno mundial regrese para el 2027 a Latinoamérica.

A pesar de que aún no se ha confirmado del todo la esperada cartelera para el 2027, lo cierto es que el género del K-pop, se encuentra dominando la lista de especulaciones para la próxima gira de conciertos y festivales.