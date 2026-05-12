Los mejores capítulos de Bluey con importantes reflexiones para los niños
Si los pequeños en casa son fanáticos de Bluey, organiza una tarde de maratón en familia para ver algunos de los capítulos más valiosos por sus enseñanzas.
Bluey es una de las caricaturas preferidas de los niños y hasta de los papás, pues se trata de un programa infantil que contiene valiosos aprendizajes que sirven para la vida diaria. Y aunque en casi toda la historia se enfoca a aspectos positivos, hay varios capítulos que son mucho más especiales porque dejan reflexiones muy importantes de una forma digerible para cualquier edad.
Los 3 capítulos de Bluey que tienen enseñanzas para niños y vale la pena ver
- Camping. En este episodio, Bluey hace un nuevo amigo, que aunque no luce como él ni habla su mismo idioma, sí le agrada mucho y tienen una gran conexión. La premisa va de que los pequeños entiendan que no debe haber limitantes a la hora de crear amistades, incluso si son fugaces como pasaría en una tarde de juegos en el parque.
- Grannies. Todo es risas entre Bluey y Bingo mientras juegan a que son dos abuelitas, pero luego las cosas cambian cuando no consiguen ponerse de acuerdo en algo y tienen un conflicto que finalmente consiguen arreglar. Este es uno de los episodios de Bluey que le muestra a los niños que es normal no siempre tener la razón y que cualquier cosa tiene solución, sobre todo cuando estás con alguien que te importa.
- Bike. Otro de los capítulos de Bluey que los niños pueden ver para aprender algo, es cuando se enfrenta a actividades desconocidas, como andar en bicicleta. Esto deja como reflexión que fallar es parte de crecer y lo valioso que es seguir intentándolo a pesar del miedo a fallar.
A partir de qué edad es recomendable que los niños vean Bluey
Esta serie infantil fue creada por el australiano Joe Brumm y se estrenó oficialmente el 1ero de octubre del 2018. Rápidamente se hizo popular entre los pequeños y posteriormente, se consolidó como uno de los programas preferidos entre el público gracias a sus simpáticos personajes y el dinamismo de sus emisiones.
En cuanto al rango ideal para consumir este programa, se considera que la etapa idónea para que empiecen a ver los episodios de Bluey es desde los 3 y hasta los 6 años, según un artículo de The Sydney Morning Herald. Por otra parte, no hay un límite exacto sobre el momento en el que ya no deban consumir este contenido e incluso hay niños mayores a los que les sigue pareciendo entretenido.