Masha y el Oso | Solo se necesita un gol

Masha tiene un balón de fútbol y muchas ganas de jugar, así que invitó a su amigo Oso. Oso no está disponible para jugar con Masha, pues, él quiere ver el partido de fútbol de su equipo favorito en la televisión. Masha sale al patio a jugar con Conejo, pues a ella no le gusta verlo. Oso se quedó en casa, pero pronto se aburre, pues nunca hubo un solo gol en su partido.

