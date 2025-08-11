inklusion logo Sitio accesible
Masha y el Oso | La suerte del pescador

Gato y Oso entran en una reñida competencia por los peces que se encuentran en el lago, mientras Masha, lo único que quiere es hacer nuevos buenos amigos.

Oso y Gato quieren pescar muchos peces en el lago; como ambos buscan lo mismo, entran en competencia. Masha solo quiere jugar y conocer al nuevo amigo del lugar, Gato. Oso y Gato descubren que Masha tiene buena suerte y atrae a los peces del lago. Ambos quieren a Masha cerca y comienzan a discutir entre ellos para ver quién se queda con Masha.

