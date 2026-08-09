Masha y el Oso y Peppa Pig: 4 capítulos que enseñan a los niños a vencer inseguridades, perfectos para el regreso a clases

El regreso a clases puede representar un verdadero reto para algunos niños. Si bien está esa emoción por volver a ver a sus amigos, también existe ese nerviosismo y temor del primer día, pues se trata de una etapa completamente nueva. Por fortuna, sus personajes favoritos pueden ser una gran herramienta para ayudarlos a vencer sus miedos. A continuación, te compartimos 4 capítulos de Peppa Pig y Masha y el Oso que incentivarán a los más pequeños a vencer sus miedos este regreso a clases.

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Peppa Pig y Paw Patrol: los mejores capítulos para enseñar a los niños a vencer inseguridades este regreso a clases

Desde episodios enfocados específicamente al temor de volver a la escuela, hasta capítulos divertidos sobre la importancia de vencer las inseguridades, estos capítulos son perfectos para disfrutar en familia previo al regreso a clases.

1. La Guardería (Peppa Pig)

Este episodio muestra el primer día de George en la Guardería. Si bien al inicio Peppa se muestra escéptica sobre llevar a su hermano menor, a lo largo del día ese sentimiento de nerviosismo desaparece y George se integra a la perfección con el resto de sus compañeritos. Este capítulo es perfecto para ahondar en emociones como el miedo y la timidez.

2. Aprender a silbar (Peppa Pig)

Este capítulo nos muestra a una Peppa Pig insegura por no saber silbar. A lo largo de la historia, su madre le explica que hay habilidades que toman cierto tiempo adquirir, pero con la práctica todo es posible. Sin duda, este episodio es perfecto para abordar la frustración y la perseverancia.

3. Primera vez en primer grado (Masha y el Oso)

En este capítulo, la pequeña Masha se enfrenta al nerviosismo y la ansiedad de lo desconocido por el primer día de clases. No obstante, a lo largo de la historia, Masha se adapta y, conforme va aprendiendo cosas nuevas, su primer día de clases se convierte en una experiencia completamente diferente y súper emocionante.

4. Día de mermeladas (Masha y el Oso)

Este episodio aborda la frustración como ningún otro. A lo largo, se muestra a Oso disfrutando de un día tranquilo, mientras prepara mermelada; pero todo cambia cuando Masha se come los frutos rojos y juega con los frascos de vidrio, desatando el caos en la cocina. Al final, Masha reconoce sus errores y aprende a pedir perdón. ¿La enseñanza? Un error no define tus capacidades.