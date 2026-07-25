Monster High sorprende con la nueva colección inspirada en el terror clásico: Michael Myers, Krampus y más

El universo de las Monster High acaba de sorprender a todos sus seguidores tras darse a conocer la llegada de su nueva colección inspirada en personajes de terror clásico como Michael Myers, Oogie Boogie, Krampus y los monstruos clásicos de Universal. Aquí te contamos todo lo que debes saber para aolear tu colección con alguna de estas piezas inspiradas en grandes filmes.

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¿Qué se sabe sobre la nueva serie de muñecas de Monster High?

La icónica firma de juguetes Mattel acaba de anunciar la ampliación de su línea Monster High, la cual está inspirada en personajes clásicos de terror de Universal, como: Michael Myers, Oogie Boogie, Krampus, La Momia, entre otros. Esta nueva serie no solo reúne a algunas de las figuras más reconocidas del género de terror, sino que se presenta como una fuerte apuesta para coleccionistas y fanáticos de este género.

La nueva serie de muñecas ya se encuentra disponible para apartar dentro de la tienda en línea oficial de la firma. No obstante, es importante corroborar la información, ya que algunas de las especies no están disponibles para apartar. Mientras que algunas otras tienen fechas específicas para su lanzamiento. En cuanto al costo de las piezas, los precios rondan los 1,200 pesos, aunque hasta ahora no se ha revelado el precio de todas las muñecas.

¿Qué son las Monster High?

La emblemática firma de muñecas Monster High se presenta como una franquicia de moda y medio de entretenimiento lanzada por Mattel en 2010. El concepto de la firma se mantiene dentro de un instituto donde asisten los hijos adolescentes más famosos de la literatura, el cine y el terror en general. La firma ha evolucionado hasta convertirse hoy en día en una de las franquicias de juguetes más importantes de todos los tiempos, no solo dentro de la cultura pop, sino también como piezas únicas de coleccionismo.