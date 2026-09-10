3 juguetes de Paw Patrol SIN PILA para que los niños aprendan a respetar a los demás y a trabajar en equipo

Hoy en día una de las caricaturas con más impacto en los niños y niñas es Paw Patrol ya que en esta la icónica Patrulla Canina vive aventuras llenas de diversión y sobre todo muchos aprendizajes. Es por eso que en esta ocasión te presentamos 3 ideas de juguetes de esta caricatura infantil, que no usan pila, con la que los niños podrán divertirse mucho y al mismo tiempo aprender grandes habilidades y valores.

Paw Patrol: Juguetes sin pila para que los niños aprendan a trabajar en equipo

Que estos juguetes no tengan pila es una gran ventaja ya que los niños no batallarán para jugar ya que cuando la energía de las pilas terminan se imposibilita la actividad de juego. Por otro lado, es muy fácil transportar estos juguetes por lo que los pequeños los podrán llevar a todos lados.

Paw Patrol: Figuras de la Patrulla Canina

Estas figuras sin lugar a dudas es una de las mejores opciones para que los niños y niñas trabajen en equipo ya que pueden jugar haciendo carreras en dúos, esto hará que los niños aprendan a coordinarse con su compañero para poder establecer estrategias y organizarse, esto para que puedan competir de la mejor manera. Al no ser de pila, sino coches con llantitas, los pequeños no tendrán problemas con descarga de baterias.

Paw Patrol: Pizarrón de la Patrulla Canina

Este juguete no necesita pilas y en este pizarrón con diseño de Paw Patrol los niños podrán dibujar lo que más prefieran o incluso utilizarlo para estudiar. Sin embargo, una de las dinámicas que se pueden llevar a cabo con este juguete es que cada niño tenga un número de minutos para resolver un acertijo, quien logre responder dentro de la pizarra de forma correcta ganará, esta dinámica es perfecta para que los niños sepan respetar las reglas del juego y aceptar cuando les toque perder.

Paw Patrol: Juguete de “Gato”

Este juguete consiste en jugar “Gato”, es decir, con círculos de Paw Patrol los niños deberán lograr conseguir hacer líneas en diagonal u horizontales con la misma figura con la que están tirando sobre una base cuadriculada. Este juguete es ideal para generar convivencia y para que los niños aprendan a respetar los turnos de cada jugador.