En el mercado hay 4 juguetes de Bluey que invitan a los niños a observar, comparar, recordar posiciones o identificar diferencias para practicar y que desarrollen las habilidades visuales, con el objetivo de que trabajen en equipo y entiendan lo que vean. Pero la marca también lanzó reproductores sin pantalla que les ayudan a los pequeños a desarrollar la imaginación.

La serie infantil tiene productos oficiales en el mercado como rompecabezas, juegos de memoria, construcción y asociación de imágenes, juguetes que ofrecen a los niños ejercicios de observación, memoria visual y ubicación de piezas. Mientras que estas 4 piezas de Bluey son ideales para que los pequeños desarrollen habilidades motoras.

Los 4 juguetes de Bluey para desarrollar habilidades visuales

1. Bluey Matching: Es un juguete de memoria para niños a partir de 3 años que utiliza fichas con ilustraciones de personajes de la serie. El mecanismo consiste en colocar las piezas boca abajo y encontrar las parejas correspondientes. Pueden participar entre 1 y 8 jugadores y que una partida dura aproximadamente 15 minutos.

4 juguetes de Bluey para que los niños desarrollen habilidades visuales|IA

2. Bluey's Family House with Memory Game: Es un set de 83 piezas inspirado en la casa de la familia Heeler que incorpora un juego de memoria. Está dirigido a niños de 3 años en adelante. Consiste en esconder figuras o piezas detrás de las ventanas de la casa para después localizarlas.

3. Bluey 4 Large Shaped Puzzles: Son 4 rompecabezas con piezas de mayor tamaño. La marca también tiene modelos de 49 piezas para niños mayores, por lo que existen diferentes niveles de dificultad dentro de su catálogo.

4. LEGO DUPLO Bluey's Family House: El mismo set de la casa de los Heeler tiene una segunda modalidad de juego: la construcción. Este juguete está diseñado para que los pequeños puedan manipular las piezas y recrear los espacios de la vivienda de Bluey. Durante el armado, el niño debe reconocer las características de cada pieza y localizar la que corresponde a cada posición.