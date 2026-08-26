Paw y Patrol y Masha y El Oso: 4 capítulos ideales para que los niños aprendan a tener confianza en sí mismos

Los niños y niñas, especialmente cuando se encuentran en su etapa de infancia necesitan desarrollar ciertas habilidades y destrezas, no solo físicas sino cognitivas; por ejemplo, una de ellas es la confianza en sí mismos, por lo que en esta ocasión te presentamos 4 capítulos ideales de Paw y Patrol y Masha y El Oso para que los niños desarrollen esta habilidad.

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Paw y Patrol y Masha y El Oso: Capítulos para que los niños tengan confianza en ellos mismos

Estos capítulos no solo cuentan con las aventuras de sus personajes favoritos sino que con distintos aprendizajes para los más pequeños de la casa, pero de forma didáctica, divertida y fácil. Por otro lado, ver estos episodios, antes de que regresen a clases es ideal ya que la confianza en sí mismos los ayudará en cada área de su vida escolar.

Paw y Patrol: Capítulo “Los cachorros se unen para detener a Codi Gizmody”

Este episodio es ideal para que los niños desarrollen su confianza en sí mismos ya que el episodio se centra en que la patrulla debe emprender una misión para terminar con los planes de la malvada Codi Gizmody. Cada uno de los animales deberá sacar a flote sus habilidades para rescatar a prisioneros y salvar la Bahía Aventura. Con este episodio los niños aprenderán que es clave tener confianza en sí mismos para luchar contra el mal ya que esto los blindará y dará fuerza mental.

Paw y Patrol: Capítulo “Los cachorros se unen para detener a Codi Gizmody”|Crédito: Spin Master Entertainment



Paw y Patrol: Capítulo “Salvemos a los Pingüinos”

En este capítulo el El Capitán Turbot descubrirá que alguien está robando sandwiches de su bote por lo que Ryder y la patrulla de caninos desarrollarán todas sus habilidades para descubrir a los responsables, sin embargo deberán sumergirse en las profundidades del agua por lo que deberán desarrollar máxima confianza y seguridad en ellos, una vez que lo logren conseguir se darán cuenta de que solo gracias a eso pudieron hacer grandes descubrimientos.

Paw Patrol|Crédito: Spin Master Entertainment



Masha y El Oso: Capítulo “Primer primer día de clase”

En este episodio Masha se enfrentará por primera vez a la experiencia de tener un primer día de clases, esto luego de que Oso le construyera un aula. La pequeña deberá desarrollar grandes habilidades como la confianza en sí misma para afrontar los retos de ser estudiante y tener responsabilidades escolares.

Masha y El Oso|Crédito: Panadería

Masha y El Oso: Capítulo “Habilidad o talento”

Este episodio trata de la competencia de talento que realizan los habitantes del bosque para que cada personaje demuestre sus destrezas más grandes. Este episodio es perfecto para que los niños sepan que cada uno de ellos es especial, sin embargo también; al ver que los personajes se exponen ante los demás, los pequeños sabrán que es fundamental tener confianza en sí mismos para realizar antes los demás aquello que los hace especiales y únicos.