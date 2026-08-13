3 peluches de Bluey para dormir; son suaves y ayudarán a que los niños concilien el sueño al instante

Hacer que los niños vayan a la cama puede ser una tarea verdaderamente complicada para algunos padres, más cuando los pequeños se resisten a apagar las luces para poder seguir jugando. Afortunadamente, contar con la herramienta de confort adecuada puede cambiar la dinámica por completo, especialmente si involucra a su personaje favorito. Si en tu hogar, tienes a un pequeño fan de Bluey, aquí te compartimos 3 peluches de la adorable cachorrita australiana que son súper suaves y se convertirán en tu aliado perfecto a la hora de ir a la cama, pues podrán acompañar a tus hijos en el proceso de relajación, ayudándolos a conciliar el sueño más rápido.

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Los mejores 3 peluches de Bluey para dormir y conciliar el sueño rápido

Bluey con luz nocturna

Si tu hijo aún le teme a la oscuridad, este peluche para dormir de Bluey es la opción ideal, pues cuenta con una luz tenue en la pancita que le transmitirá pura paz. Lo mejor de esta opción es que la pancita de Bluey sólo dura encendida 10 minutos, por lo que la luz no le molestará si se queda dormido. Para encenderla, sólo basta con apretar suavemente la zona de la lámpara.

| Crédito: Bluey

Bluey ultrasuave

Este squishamallow de Bluey es perfecto para conciliar el sueño gracias a su suavidad. El peluche está hecho con materiales de alta calidad, súper suaves, que ofrecen esa sensación de confort que todos buscan a la hora de dormir. Lo padre de esta colección es que puedes encontrar diversos personajes de la serie, como Bingo, Chilli, Bandit o Muffin.

| Crédito: Squishmallows

Almohada de Bluey

Esta almohada de Bluey es perfecta para aquellos que tanto iluminación como echar a andar la imaginación de los pequeños, pues cuenta con un proyector de estrella que hará que los niños se relajen en cuestión de segundos, mientras imaginan algún escenario reconfortante.

| Crédito: Pillow Pets

Sea cual sea la opción que elijas, recuerda que lo más importante es hacer que los niños se sientan cómodos y seguros antes de apagar la luz, por lo que cualquier opción es buena, pues un peluche no sólo sirve para jugar, sino que también funcionan como herramientas para ofrecer refugio y calma. Así que no dudes más y haz que Bluey también sea parte de su rutina nocturna.