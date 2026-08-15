3 juegos de mesa de Peppa Pig que ayudan a la agilidad mental en los niños

Peppa Pig se ha convertido en uno de los personajes favoritos de los niños, gracias a sus divertidas aventuras y múltiples enseñanzas. Si en casa tienes a un pequeño fan de Peppa la Cerdita, a continuación te compartimos 3 juegos de mesa con los que no sólo podrán pasar horas de diversión, sino que también servirán para estimular su agilidad mental y entrenar su cerebro. ¡Son perfectos para esas tardes de fin de semana en familia!

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Peppa Pig: 3 juegos de mesa para estimular la agilidad mental en los niños y pasar horas de diversión

Memorama de Peppa Pig

Se trata del clásico juego de memoria pero con personajes de Peppa Pig. Tal como su nombre lo indica, el memorama ayuda a entrenar el cerebro para retener y recuperar información en pocos segundos, estimulando la memoria a corto y mediano plazo, además de contribuir al razonamiento lógico; pues, conforme se van captando más personajes, los niños empiezan a deducir las posibilidades de las fichas en donde pueden encontrar los pares.

| Crédito: Ravensburger

Adivina Quién con Peppa Pig

Al igual que el memorama, este juego de mesa es perfecto para estimular la agilidad mental a través de la deducción lógica. También sirve para que el cerebro aprenda a formular preguntas estratégicas conforme va procesando la información proporcionada por el otro jugador.

| Crédito: Winning Moves

Yahtzee Jr. de Peppa Pig

Este juego consiste en lanzar cinco dados hasta tres veces por turno para conseguir la mayor cantidad de figuras iguales, por lo que cada cara del dado cuenta con un personaje diferente. Este juego es perfecto para estimular el cálculo numérico, la memoria y la concentración; además sirve para que los más pequeños aprendan a tomar decisiones rápidas, con base en la probabilidad.

| Crédito: Hasbro Gaming

¿Dónde comprar juegos de mesa de Peppa Pig?

Los juegos de mesa de Peppa Pig anteriormente compartidos están disponibles en línea. Sólo ingresa a la tienda online de tu preferencia y busca el que más haya sido de tu agrado y listo. Prepárate para pasar horas de diversión en familia mientras los más pequeños estimulan su agilidad mental.