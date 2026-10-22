5 Plantillas de photocards de Peppa Pig para Halloween; ideales para regalar a niños mayores de 3 años que aman los disfraces

Es oficial, estamos a pocos días de que se lleve a cabo Halloween, uno de los días que muchos niños esperan con entusiasmo ya que suelen disfrazarse para salir a pedir dulces. Es por esto que en esta ocasión te presentamos 5 ideas de photocards de Peppa Pig, ideales para regalar a niños mayores de 3 años; las llevarán a todos lados.

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Peppa Pig: Ideas de photocards para regalar en halloween a niños mayores de 3 años que aman los disfraces

Estas ideas son ideales para los niños que aman disfrazarse en esta temporada ya que verán a los personajes de Peppa Pig con vestuarios de bruja, calabaza y pidiendo dulces. Esto los animará a sacar su lado más creativo al momento de portar su disfraz en la noche de Halloween.

Peppa Pig: Photocard de la cerdita disfrazada de bruja

Esta idea es perfecta para los niños y niñas que aman los disfraces relacionados con la magia ya que el personaje de Peppa Pig aparece disfrazado de bruja en donde luce un atuendo completamente negro, un sombrero alto y picudo con detalles de estrella y lunas moradas además de que en la mano lleva un accesorio; una varita.

Peppa Pig: Photocard de la cerdita disfrazada sobre cala

baza

Esta photocard es perfecta para los niños que aman las calabazas en esta temporada ya que Peppa Pig aparece disfrazada de bruja dentro de una calabaza; además de esto aparece junto a su hermano George, quién está disfrazado de araña y tiene en su mano una paleta de dulce.

Peppa Pig: Photocard de la cerdita disfrazada con sus amigos

Esta photocard es perfecta para los niños que aman salir a pedir dulces en halloween con sus amigos ya que esta tarjeta muestra a Peppa Pig disfrazada de gata y a sus amigos con atuendos de momia y llenos de color. Por otro lado, el fondo de la tarjeta expresa noche y tiene un murciélago.

Peppa Pig: Photocard de la cerdita y los personajes de la serie disfrazados en Halloween

Esta photocard es ideal para los niños que aman los disfraces más atrevidos y fuera de lo común en día de Halloween ya que los personajes lucen atuendos de superhéroes, vampiros, fantasmas, dinosaurios y hasta calabaza. La imagen hará que los niños pongan a volar su imaginación para su próximo disfraz.

Peppa Pig: Photocard de la cerdita disfrazada de hada

A diferencia de las photocards anteriores, en esta Peppa Pig aparece con un disfraz de hada por lo que es ideal para todas las niñas que aman el color rosa, las coronas, varitas y los atuendos llenos de magia y color así como los vestidos y el maquillaje con glitter, ya que es algo que pueden añadir a su disfraz.