Disney: 4 tarjetas para colocar en reproductores SIN pantalla y que tus hijos canten, se diviertan y aprendan

Hoy en día, gracias a la tecnología, la mayoría de los niños y niñas están rodeados de pantallas todo el tiempo. Sin embargo, no es muy favorable cuando esta acción es muy frecuente, es por eso que actualmente en el mercado hay reproductores sin pantalla que permiten que los niños sigan aprendiendo y divirtiéndose de la mejor manera. En esta ocasión te presentamos tarjetas de la marca Yoto, que son de Disney y permiten que los niños canten, aprendan y pasen el mejor momento sin usar pantallas.

Reproductores sin pantalla: 4 Tarjetas de Disney para que los niños canten y aprendan

Estas tarjetas son ideales para diferentes tipos de personalidad de niños. Puedes utilizarlas especialmente en los momentos en los que los niños se encuentren en casa descansando además de que los adultos se pueden integrar a la actividad para pasar tiempo de calidad con los infantes.

Reproductores sin pantalla: Tarjeta de Moana 2

Esta tarjeta es ideal para los niños y niñas que aman la película de Moana 2. Contiene 16 canciones con las voces originales: Tulou Tagaloa, We’re Back, Tuputupu, Beyond, My Wish For You, Finding The Way, What Could Be Better Than This?, Get Lost, Can I Get a Chee Hoo?, Mana Vavau, Beyond, Nuku O Kaiga, Finding The Way, We Know The Way, Beyond y We’re Back, esto creará un momento de karaoke perfecto.

Reproductores sin pantalla: Tarjeta de “Enredados”

Esta increíble tarjeta es ideal para los niños y niñas que aman la película de Rapunzel , quien ha sido encerrada en una torre por Madre Gothel. Cada una de las canciones originales que la tarjeta contiene hará que los niños canten y que su imaginación cree escenarios de la película, lo que es favorable para desarrollar la creatividad.

Reproductores sin pantalla: Tarjeta de “El Rey León”

Esta tarjeta es perfecta para los niños que aman a todos los animales y las películas que hablan de ellos. Especialmente esta es perfecta para desarrollar una gran convivencia entre padres e hijos debido a que el tema central de la cinta es la parternidad. La tarjeta contiene 12 canciones icónicas que pondrán a todos los niños a cantar y bailar.

Reproductores sin pantalla: Tarjeta con cuentos de Disney

Esta tarjeta contiene los cuentos Buscando a Nemo, Monsters Inc., Los Increíbles, Up, Toy Story 3 y Ratatouille. Es ideal para que los niños pasen un momento divertido antes de dormir. Cada cuento hará que los más pequeños desarrollen su imaginación y creatividad.