¡Ya salió el tráiler de CoComelon: La película! Todo lo que revela el primer avance

Ya es más que oficial, CoComelon dará el salto definitivo a la pantalla grande. Este jueves DreamWorks Animation y Universal Pictures estrenaron el primer tráiler de CoComelon: La película, y en este descubrimos que los niños podrán disfrutar por primera vez de las aventuras de JJ y sus amigos en el cine, para vivir y experimentar una experiencia especialmente diseñada para ellos. El adelanto revela que llegarán nuevos personajes, canciones inéditas y una historia diseñada para emocionar tanto a los pequeños seguidores de la franquicia como a quienes lleguen a la sala de cine sin conocerla.

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¿De qué trata CoComelon: La película?

Eso sí, no esperes ver en la sala lo cine lo mismo que disfrutas en la sala de tu sillón, pues en esta ocasión los personajes descubrirán un mundo mucho más grande, conocerán nuevos amigos y enfrentarán experiencias que pondrán a prueba su curiosidad, creatividad y trabajo en equipo.

¿Qué revela la sinopsis oficial?

De acuerdo con la sinopsis compartida por los estudios, los niños podrán cantar canciones completamente nuevas, además de las viejas canciones que los niños ya se saben y cantan sin parar.

¿Qué muestra el primer tráiler?

El avance nos adelanta que, en esta ocasión, los niños tendrán una versión del personaje y su mundo mucho más cinematográfica y de mucha mejor calidad. En las primeras imágenes puede verse al pequeño JJ dejando atrás su rutina para descubrir nuevos escenarios, convivir con otros niños y vivir aventuras llenas de música, humor y aprendizaje.

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Los niños podrán disfrutar de un proyecto construido especialmente para ellos, que los llevará a descubrir una nueva aventura cinematográfica con mucha más historia y todo lo que disfrutan en la plataforma de video.