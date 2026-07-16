UNO de KPop Demon Hunters: cómo es, cuánto cuesta y dónde puedes conseguir en México el nuevo juego de cartas de Las Guerreras KPop

Cada vez se vuelve más divertido ser fan de Las Guerreras KPop, ante la gran cantidad de objetos novedosos para regalar que han surgido a partir del éxito de la película. Uno de los más recientes es el UNO de KPop Demon Hunters, que ya está a la venta y puedes conseguir en México. A continuación te damos los detalles.

Así es el nuevo juego de cartas de Las Guerreras KPop

Cada vez es más común que el juego de cartas UNO lance ediciones especiales dedicadas a una franquicia, película o serie muy exitosa; así es el caso con Las Guerreras KPop. Como podrías esperar, este mazo de cartas tiene un diseño totalmente dedicado a la película de las estrellas kpop que combaten demonios: tiene la paleta de colores que relacionamos con la cinta y en cada carta puedes ver a personajes como Rumi, Mira, Zoey, Derpy o los Saja Boys.

Como en un juego tradicional de UNO, debes tirar con cartas que coincidan en número o color; sin embargo, aquí no está la paleta clásica (rojo, azul, amarillo y verde) sino tiene tonos como violeta y dorado con efectos neón. También hay una carta exclusiva para esta edición del juego, que recibe el nombre de Golden Honmoon; esta ya es una tradición en las ediciones especiales.

El paquete viene con 112 cartas y una hoja de instrucciones específicas para esta edición.

Lo que puedes esperar de este juego es una experiencia mucho más especial para los fans de KPop Demon Hunters, pues encontrarán referencias a la película y sin duda disfrutarán la estética de las cartas e incluso del empaque.

Cuánto cuesta el UNO de KPop Demon Hunters y dónde comprarlo

El nuevo juego de Las Guerreras KPop se puso a la venta en el sitio web oficial de Mattel Creations, con un precio oficial de 145 pesos. Sin embargo, se agotó casi inmediatamente y todavía no se anuncia cuándo se podrá volver a comprar directamente ahí.

Por otro lado, ya puedes encontrar el UNO de KPop Demon Hunters en tiendas departamentales, por un precio aproximado de 500 pesos.