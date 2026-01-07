El diagnóstico que lo cambió todo: esta es la enfermedad que tiene Bruce Willis

Bruce Willis enciende las alarmas. Recientemente, Emma Heming-Willis hizo una publicación en redes sociales para conmemorar su 18° aniversario junto al reconocido actor de Hollywood. No obstante, el posteo se malinterpretó como un mensaje de despedida, lo que desató rumores de muerte. Si bien tal información es falsa, la vida de Willis sí corre peligro , debido a su incurable enfermedad, misma que lo obligó a retirarse del cine en 2022.

También te puede interesar: ¿Bruce Willis murió? Su esposa publicó este preocupante mensaje que alertó a todos

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis? El diagnóstico que lo cambió

En marzo de 2022, Bruce Willis anunció su retiro del cine tras ser diagnosticado con afasia, un tipo de daño cerebral que afecta la comunicación mediante el habla, la escritura y la mímica. “Para los increíbles fans de Bruce, queremos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia. (...) Por ello, se retira de una carrera que ha sido tan significativa para él”, informó la familia del actor en aquel momento.

Si bien la noticia fue dolorosa, la situación empeoró. En 2023, Bruce Willis recibió un nuevo diagnóstico: demencia frontotemporal, también conocida como FTD, por sus siglas en inglés. Esta nueva enfermedad ha ido avanzando con rapidez, a tal grado de requerir cuidados especiales y una supervisión permanente. Según explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) la demencia frontotemporal es una enfermedad que altera el lóbulo frontal y temporal del cerebro, lo que afecta la capacidad para pensar, recordar y tomar decisiones.

Entre los síntomas más comunes destaca la pérdida de memoria, dificultad para comunicarse, prestar atención y razonar, así como la percepción visual. Actualmente, no hay cura para la demencia frontotemporal. Por ello, la familia de Bruce ha tomado la decisión de donar su cerebro a la ciencia una vez que el actor fallezca, con el único objetivo de estudiar la enfermedad y hacer un avance en el mundo de la medicina.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud actual de Bruce Willis?

Si bien Bruce Willis no ha sido visto en público desde hace algún tiempo, su esposa ha revelado que su enfermedad progresa día con día. En este sentido, la familia del actor ha comenzado a hacerse a la idea de tener que despedirse de él en cualquier momento. Por ello, los rumores de su posible muerte cobran fuerza día con día. No obstante, las últimas especulaciones, derivadas del posteo de aniversario de Emma, son completamente falsas. El actor de “Duro de Matar” sigue con vida.

