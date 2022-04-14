La Pasión de Cristo por primera vez en español: ¿Cuándo y a qué hora?

Hay historias que nunca pasan de moda y que son recreadas de una forma casi perfecta, pasando a la historia y quedando en el corazón de los millones de fans. Este es el caso de La Pasión de Cristo, película que cuenta la historia de Jesús de Nazaret, todo esto antes de que Judas lo traicionara para que terminara en la cruz.

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La película es dirigida por el emblemático Mel Gibson y llegó a la pantalla grande en 2004 y desde entonces logró marcar un antes y un después en la forma de contar la vida de Jesucristo.

La película fue protagonizada por Jim Caviezel como Jesús de Nazaret. Junto a él aparecen Maia Morgenstern, como la Virgen María, Mónica Belucci como María Magdalena, Francesco DeVito como Pedro, Hristo Jivkov como Juan, Hristo Shopov como Poncio PIlato y Luca Lionello como Judas Iscariote.

Recordemos que La Pasión de Cristo tuvo un presupuesto de 30 millones de dólares, por lo que tuvo una gran recaudación al llegar a la pantalla grande con un acumulado de 600 millones, además logró 3 nominaciones al Premio Óscar: Mejor maquillaje, Mejor banda sonora y Mejor fotografía.

La Pasión de Cristo en español

Por primera ocasión en la historia, La Pasión de Cristo llega a la pantalla chica en español, algo que solamente TV Azteca podría lograr, por lo que refrendamos nuestro compromiso por siempre tener el mejor entretenimiento para nuestros millones de televidentes.

No te puedes perder el tan esperado estreno de La Pasión de Cristo este domingo por la señal de Azteca Siete en punto de las 21:15 horas, el lugar en donde se viven los mejores estrenos.

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Así que ya tienes el plan perfecto para pasar estos días en compañía de tus seres queridos y disfrutando de una gran película.

