Sale a la luz la conexión que existe entre Moana y Buscando a Nemo.

Una de las películas que ha logrado entrar en el corazón de los fans durante los últimos años es Moana, la pequeña princesa polinesia que lucha por sus convicciones, ya que se encuentra dispuesta a hacer todo para poder salvar a su familia.

La película Moana llegó para romper varios estereotipos, pues luce en todo momento fuerte, pero también tiene un poder especial: su conexión con el mar y la naturaleza, lo que la hace una de las preferidas de los fans.

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Otra de las grandes características de Moana es que es sumamente fiel, pues nunca abandona a sus amigos, aunque en muchas ocasiones no mide los riesgos que eso puede incluir.

La cinta llegó a la pantalla grande en 2016; desde el momento de su estreno se convirtió en una de las preferidas de Disney, recordemos que la película estuvo bajo la dirección de Ron Clements y John Musker.

¿Cuál es la teoría que relaciona Moana con Buscando a Nemo?

Un punto sumamente importante, es que todas y cada una de las películas de Pixar tiene una conexión que las junta en algún punto, por lo que la teoría no es algo raro, sino que en ocasiones son cosas que no se logran ver a simple vista.

En esta ocasión, fue el tiktoket Luis Velody el encargado de revelar la conexión entre Moana y Buscando a Nemo.

Recordemos que, al principio de la película Moana, salva a una pequeña tortuga bebé que al final los propios productores revelaron que es nada más y nada menos que Crush.

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Crush es la tortuga que logró ayudar a Marlin en la búsqueda de Nemo, porque gracias a Moana un padre y su pequeño hijo lograron volver a estar juntos.

