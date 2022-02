Esta lista que traemos para ti, es una selección de películas emotivas sobre el poder de alcanzar tus sueños y metas, algunas basadas en hechos reales, otras con un toque de ficción y una muy especial que te sacará la lagrimita, así que prepara las palomitas ¿estás listo?.

De la cancha a la pantalla grande

1.- Pequeños Gigantes (Fecha de estreno: 1994)

El actor Rick Moranis, interpreta a Danny O’Shea, quien es el entrenador del Pee-Wee Cowboys, un pequeño equipo de fútbol americano de Ohio. Y siempre ha tenido rivalidad con su hermano Kevin (Ed O’Neill) un futbolista profesional que ha obtenido una gran popularidad durante su carrera. Ahora Kevin regresa al pueblo con su propia liga y Danny no se quedará con los brazos cruzados y junta su propio equipo. ¡Eso tilin!

2.- Un Domingo Cualquiera (Fecha de estreno: 1999)

Protagonizada por Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid y Jamie Foxx. En esta cinta vemos al equipo Los Miami Sharks como van descendiendo y para mantenerse en su posición, el entrenador Tony D´amato, coloca en el partido a un talentoso principiante aunque no le guste a la nueva dueña del equipo. Esta película nos deja ver las participaciones de 2 de los mejores jugadores en la historia de la NFL: Jim Brown y Lawrence Taylor.

3.- El aguador (Fecha de estreno: 1998)

De las primeras películas de Adam Sandler junto a Rob Schneider. Vemos a Bobby Boucher un tipo treintón con muy pocas habilidades. Él es el “aguador” del equipo de la Universidad Cougars de Louisiana y tanto las burlas de sus compañeros como la sobreprotección de su madre. no lleva una vida feliz. Harto de su equipo, decide acercarse con el entrenador Klein (Henry Winkler), quien lleva al equipo de los Mud Dogs en la Universidad Estatal de Louisiana, y le pide ser aguador para ellos. ¿Realmente fue su mejor decisión?

4.- Duelo de Titanes (Fecha de estreno: 2000)

Una de las mejores recomendaciones de esta línea. Basada en hechos reales, Denzel Washington quién interpreta a Herman Boone, un entrenador afroamericano, es asignado a entrenar a un equipo de secundaria de Virginia en el 71, cuando las escuelas de blancos y afroamericanos se unen. A pesar del complicado inicio para Boone, logra encaminar bien a su equipo. Esta cinta muestra cómo el grupo se convierte en el símbolo unificador de la comunidad afrodescendiente a medida que los chicos aprenden a llevarse bien y confiar entre sí.

5.- Los Suplentes ( Fecha de estreno: 2000)

Con la huelga de la Liga Nacional de Fútbol Americano, los Washington Sentinels tenían el alcance de llegar a la final, pero como no pueden contar con sus jugadores principales, toman la decisión de contratar temporalmente a un grupo de aficionados para demostrar de lo que están hechos. ¿Quién iba a decir que el suplente Keanu Reeves, se convertiría en el gran John Wick?

6.- La Verdad Oculta (Fecha de estreno: 2015)

Esta cinta protagonizada por Will Smith, no es la clásica historia sobre jugar y ganar un partido, ya que se enfoca más en el aspecto médico al revelar los daños severos e irreversibles que pueden llegar a sufrir los futbolistas profesionales después de años de entregarse por completo en cada juego. La historia, basada en hechos reales, tiene como punto de partida la muerte de Mike Webster, un reconocido jugador retirado de los Pittsburgh Steelers que presentó síntomas de inestabilidad mental antes de fallecer. A raíz de este lamentable suceso, así como de los trágicos decesos de otros antiguos integrantes del mismo equipo, el médico forense Bennet Omalu (Will Smith) descubre una verdad oculta que pone incómodos a varios de la NFL.

7.- Un Sueño Posible (Fecha de estreno: 2009)

Y para cerrar con broche de oro te recomendamos Un Sueño Posible, protagonizada por Sandra Bullock, quién la hizo acreedora de un Premio Oscar y Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz. Narra la historia de Michael Oher, una persona en situación de calle, pero su vida cambiará cuando Leigh Anne Tuohy no puede evitar darle cobijo y decide invitarlo a su casa. Lo que Michael no se imagina es que la familia de Leigh se convertirá, poco a poco, en la familia que nunca tuvo y lo motivará para luchar por su sueños ya que descubre su verdadero talento y es en el campo del fútbol americano. Cabe aclarar que también está basada en hechos reales.

Punto extra: El Campeón de Texas (Fecha de estreno: 2015)

Es una película basada en la vida del jugador de fútbol universitario Freddie Steinmark, y una adaptación del libro Corage Beyond The Game: The Freddie Steinmark Story. Protagonizada por Finn Wittrock, Sarah Bolger, Aaron Eckhart, Robin Tunney y Michael Reilly Burke. Sobre la difícil etapa del jugador, tras ser diagnosticado con cáncer después de ganar el título nacional en 1969.

¿Qué tal? ¿Recuerdas alguna otra cinta con este tema deportivo?

