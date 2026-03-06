David Copperfield en el MGM Grand: Cómo conseguir boletos para los últimos 120 shows

El equipo de David Copperfield anunció oficialmente el fin del espectáculo del ilusionista más famoso del mundo en Las Vegas, tras una residencia histórica de un cuarto de siglo. El telón del emblemático MGM Grand se cerrará definitivamente, según informó el resort en un comunicado. El último show de Copperfield tendrá lugar el 30 de abril, y según el propio mago, promete ser el más grande, ambicioso e inolvidable de su carrera.

¿Qué dice el comunicado oficial del resort?

La gerencia del resort expresó su gratitud por la lealtad y el éxito sin precedentes de esta producción. “Agradecemos a David y a su excepcional equipo la increíble energía que han demostrado constantemente en esta producción excepcional”, declaró Mike Neubecker, presidente y director de operaciones del MGM Grand. “David ha fascinado al público del MGM Grand durante más de 25 años, y le deseamos mucho éxito en este nuevo capítulo de su trayectoria”.

Por su parte, el ilusionista compartió un mensaje cargado de emoción y misterio sobre su futuro: “Durante 25 años, he tenido la suerte de encabezar el cartel del MGM Grand de Las Vegas. Mi última actuación en el MGM será el 30 de abril, y me emociona anunciar lo que viene a continuación. Es el proyecto más grande que he abordado, y también el más desafiante”, afirmó Copperfield, dejando a sus seguidores con la intriga sobre su próximo paso creativo.

¿Cómo conseguir boletos para uno de los 120 espectáculos de David Copperfield en Las Vegas?

Para terminar su residencia por todo lo alto y permitir que el mayor número posible de fanáticos pueda darle el último adiós, Copperfield ofrecerá una maratón de 120 espectáculos adicionales en el resort durante las próximas ocho semanas.

Para encontrar los boletos puedes acceder a la web del MGM Grand Las Vegas, donde los boletos van desde $220 dólares.

Copperfield aprovechó el anuncio para hacer alusión a sus modestos comienzos y a la filosofía que ha guiado su carrera: “Mi viaje comenzó de niño en Nueva Jersey con el sueño de algún día hacer de la magia mi vida. Veía la magia entonces, y la veo ahora, como algo más que mi trabajo. La magia nos enseña que, a menudo, las cosas que otros descartan como imposibles no solo son posibles, sino que están a nuestro alcance”.

Para cerrar, hizo una invitación abierta a todos los entusiastas de la magia para que se acerquen al resort antes de que las luces se apaguen el 30 de abril: “Este chico de Jersey sin duda lo logró, y ahora creo en la magia más que nunca”.

