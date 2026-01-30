El “DEDO EXTRA” de Ariana Grande: el error VIRAL que nadie puede dejar de ver

Los fanáticos con vista de águila no perdonan un error de edición, y esta vez le tocó el turno a Ariana Grande . La cantante y actriz se convirtió en el centro de la polémica luego de que una imagen de su reciente sesión para Vogue Japón revelara un "dedo extra" en su mano izquierda.

En la fotografía, donde luce un elegante conjunto floral de Dior con guantes de malla, se percibe claramente lo que parece ser un sexto dedo asomando por detrás de su meñique. Mientras los foros de Reddit y las redes sociales especulaban si se trataba de un uso descuidado de la Inteligencia Artificial o un retoque fallido de Photoshop, la estrella de 32 años decidió tomar la situación con humor.

¿Cómo reaccionó Ariana Grande tras el fallo de edición?

Lejos de mostrarse molesta, la intérprete irrumpió en la publicación de un fan que señalaba el error. "¡Madre mía, qué emocionante!", comentó Ariana entre risas. "¡Llevo tiempo diciendo que necesito más recursos (dedos) para poder empezar un álbum! ¡Qué suerte!".

Esta declaración no solo apagó la polémica, sino que encendió las alarmas de sus seguidores respecto a nueva música. Tras el lanzamiento de la versión de "Eternal Sunshine", los rumores sobre un próximo proyecto son constantes. Aunque Ariana aclaró recientemente que no lanzará nada antes de mayo, su broma sobre el dedo extra sugiere que el proceso creativo ya está cocinándose.

¿Qué dijo Vogue Japón sobre el fallido con Ariana Grande?

Más allá del error visual que Vogue Japón corrigió rápidamente, la entrevista profundiza en la etapa de madurez que atraviesa la artista. Ariana se emocionó al hablar del impacto de su madre, Joan Grande, y de su difunta abuela, "Nonna" Marjorie, quien falleció a los 99 años el pasado junio.

"Mi madre siempre ha estado ahí para recordarme mi valor como artista y como ser humano cada vez que el ruido casi me ha descarrilado", explicó entre lágrimas. Además, confesó que lleva consigo bálsamos labiales de su abuela a todas partes como un amuleto de fuerza.

¿Cuáles son los planes de Ariana Grande para 2026?

El 2026 se perfila como un año de contrastes para Grande. Por un lado, se prepara para iniciar su esperada gira mundial "Eternal Sunshine" en el mes de junio, lo que marcará su regreso triunfal a los escenarios tras un período enfocada en el cine.