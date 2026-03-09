7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Gira “Triste Pero Bien C*brón” crece: Grupo Frontera suma ciudades en Texas y California

Grupo Frontera expande su gira “Triste Pero Bien C*brón” por EE. UU. con nuevas fechas. Conoce las 27 ciudades confirmadas y cómo acceder a la preventa

Grupo Frontera dará conciertos en México
|Mezcalent

Escrito por: Adrialis Barrios | Stoic Media

Grupo Frontera sorprendió a sus seguidores al anunciar nuevas fechas para su esperada gira “Triste Pero Bien C*brón” en Estados Unidos. La banda, que se ha consolidado como un referente global del género regional mexicano, visitará un total de 27 ciudades repartidas entre Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

La agrupación, con profundas raíces tejanas, decidió agregar seis ciudades más a su tour, destacando el regreso a su ciudad natal, Edinburg, que será el punto de partida. A partir de ese emotivo inicio, la banda se dirigirá a metrópolis clave como Los Ángeles, Chicago y Boston.

¿Quiénes tendrán acceso a la preventa de los boletos?

Para los interesados en asistir, los tiempos son cruciales. Las preventas iniciarán con los titulares de tarjetas Citi, quienes tendrán acceso exclusivo a partir de mañana martes 10 de marzo a las 10:00 a. m., hora local.

Por otro lado, la venta general se abrirá el 13 de marzo a partir de las 10:00 a. m., hora local, a través de su página web oficial.

¿Cuáles son las fechas nuevas del tour de Grupo Frontera?

16 de julio: Edinburg (Bert Ogden Arena) – Inicio oficial de la gira.

18 de julio: Laredo

19 de julio: San Antonio

22 de julio: Austin

23 de julio: Houston

24 de julio: Dallas

Recorrido por la Costa Oeste y Suroeste

31 de julio: Phoenix, AZ

1 de agosto: Las Vegas, NV

2 de agosto: Ontario, CA

6 de agosto: San Diego, CA

7 de agosto: Inglewood, CA

8 de agosto: Fresno, CA

9 de agosto: San José, CA

12 de agosto: Sacramento, CA

13 de agosto: Reno, NV

Noroeste, Centro y Costa Este
La banda cruzará el país llevando sus éxitos a comunidades vibrantes:

15 de agosto: Portland, OR | 16 de agosto: Seattle, WA

21 de agosto: Morrison, CO | 23 de agosto: West Valley City, UT

26 de agosto: Rosemont, IL | 28 de agosto: Newark, NJ

30 de agosto: Boston, MA | 4 de septiembre: Fairfax, VA

5 de septiembre: Raleigh, NC | 6 de septiembre: Duluth, GA

11 de septiembre: Tampa, FL

12 de septiembre: Orlando, FL (Kia Center) – Gran cierre de gira en EE. UU.

Lee también: GRATIS: Así puedes ir a los iHeartRadio Music Awards 2026 en California

Tags relacionados
Conciertos