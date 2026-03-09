Gira “Triste Pero Bien C*brón” crece: Grupo Frontera suma ciudades en Texas y California
Grupo Frontera expande su gira “Triste Pero Bien C*brón” por EE. UU. con nuevas fechas. Conoce las 27 ciudades confirmadas y cómo acceder a la preventa
Grupo Frontera sorprendió a sus seguidores al anunciar nuevas fechas para su esperada gira “Triste Pero Bien C*brón” en Estados Unidos. La banda, que se ha consolidado como un referente global del género regional mexicano, visitará un total de 27 ciudades repartidas entre Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.
La agrupación, con profundas raíces tejanas, decidió agregar seis ciudades más a su tour, destacando el regreso a su ciudad natal, Edinburg, que será el punto de partida. A partir de ese emotivo inicio, la banda se dirigirá a metrópolis clave como Los Ángeles, Chicago y Boston.
¿Quiénes tendrán acceso a la preventa de los boletos?
Para los interesados en asistir, los tiempos son cruciales. Las preventas iniciarán con los titulares de tarjetas Citi, quienes tendrán acceso exclusivo a partir de mañana martes 10 de marzo a las 10:00 a. m., hora local.
Por otro lado, la venta general se abrirá el 13 de marzo a partir de las 10:00 a. m., hora local, a través de su página web oficial.
¿Cuáles son las fechas nuevas del tour de Grupo Frontera?
16 de julio: Edinburg (Bert Ogden Arena) – Inicio oficial de la gira.
18 de julio: Laredo
19 de julio: San Antonio
22 de julio: Austin
23 de julio: Houston
24 de julio: Dallas
Recorrido por la Costa Oeste y Suroeste
31 de julio: Phoenix, AZ
1 de agosto: Las Vegas, NV
2 de agosto: Ontario, CA
6 de agosto: San Diego, CA
7 de agosto: Inglewood, CA
8 de agosto: Fresno, CA
9 de agosto: San José, CA
12 de agosto: Sacramento, CA
13 de agosto: Reno, NV
Noroeste, Centro y Costa Este
La banda cruzará el país llevando sus éxitos a comunidades vibrantes:
15 de agosto: Portland, OR | 16 de agosto: Seattle, WA
21 de agosto: Morrison, CO | 23 de agosto: West Valley City, UT
26 de agosto: Rosemont, IL | 28 de agosto: Newark, NJ
30 de agosto: Boston, MA | 4 de septiembre: Fairfax, VA
5 de septiembre: Raleigh, NC | 6 de septiembre: Duluth, GA
11 de septiembre: Tampa, FL
12 de septiembre: Orlando, FL (Kia Center) – Gran cierre de gira en EE. UU.
