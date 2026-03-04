¿A qué hora empieza en Estados Unidos el concierto de Harry Styles?

Este próximo 6 de marzo se estrena el cuarto álbum de estudio de Harry Styles. Para celebrarlo, el cantante británico se ha asociado con Netflix en un evento sin precedentes: "One Night in Manchester". Este especial íntimo representa la primera vez que Styles transmitirá un concierto completo a través de una plataforma de streaming, permitiendo que fans desde Ciudad de México hasta Sídney sean testigos presenciales del nacimiento de esta nueva etapa musical.

En su reciente entrevista con John Mayer, Styles confesó que este álbum nació de un anhelo profundo por volver a sentirse parte del público: "Quería que la música pareciera hecha desde la pista de baile". Ese espíritu de comunión con el desconocido y de celebración colectiva es lo que promete transformar el Co-op Live de Manchester en un verdadero santuario del pop contemporáneo.

¿Dónde ver el concierto especial de Harry Styles?

El concierto funciona como una antesala de su ambiciosa gira mundial "Together, Together Tour", la cual ya ha generado conmoción al confirmar una impresionante residencia de 30 fechas en el legendario Madison Square Garden.

A continuación, los detalles cruciales para no perderse la transmisión global por Netflix:

Fecha de estreno: Domingo 8 de marzo.

Plataforma: Netflix (disponible globalmente).

Aquí puedes consultar las fechas de los conciertos de Harry Styles en Estados Unidos.

Horarios de transmisión en vivo:

Para asegurar que toda la comunidad de seguidores esté conectada al mismo tiempo, estos son los horarios confirmados:

19:00 GMT: Londres y Manchester.



15:00 ET: Nueva York y Miami.



14:00 CST: Ciudad de México.



12:00 PT: Los Ángeles.

¿Cómo verlo si no tienes suscripción?

Aunque Netflix no cuenta actualmente con periodos de prueba gratuita, los clientes de T-Mobile pueden disfrutar del especial sin coste adicional a través del beneficio conocido como "Netflix on Us". Este programa incluye la versión con publicidad del servicio de forma totalmente gratuita, permitiendo que miles de usuarios sintonicen el show sin afectar su presupuesto.

Este 8 de marzo, la invitación del ícono británico es clara: despejar la sala, subir el volumen al máximo y dejarse llevar por la nueva era de un artista que, a pesar de su fama estratosférica, nunca olvida lo que se siente estar del otro lado del escenario, bailando entre la multitud.

Lee también: Reconocido rapero es SENTENCIADO a 12 años de prisión por arrollar a un estudiante

