“Efectos tóxicos”, la razón de la muerte de la hija Tommy Lee Jones

La Oficina del Médico Forense Jefe de San Francisco, California, puso fin a las especulaciones tras informar que la causa de muerte de Victoria Jones se ha revelado a casi tres meses del trágico suceso. Victoria, hija del reconocido actor Tommy Lee Jones, fue encontrada sin vida en una habitación de hotel en San Francisco el pasado 1 de enero. El informe oficial detalla que los “efectos tóxicos de la cocaína” fueron el factor determinante y se dictaminó que el deceso fue un "accidente".

La cronología de los hechos, reportada inicialmente por el portal People, indica que la Policía y el Departamento de Bomberos de San Francisco respondieron a un reporte de emergencia a las 2:52 a. m. Al llegar al lugar, los servicios de emergencia encontraron a la mujer de 34 años ya sin signos vitales.

El informe técnico: ¿Qué es el "código 3 por sobredosis"?

El incidente fue calificado internamente como un "código 3 por sobredosis, cambio de color". Según especialistas de la Clínica Cleveland, este "cambio de color" es una señal alarmante que ocurre cuando existen niveles críticamente bajos de oxígeno en la sangre, una condición conocida como cianosis que suele preceder al colapso total del organismo en situaciones de intoxicación aguda.

¿Qué tan letales son los efectos tóxicos de la cocaína?

La ciencia es clara respecto a los riesgos de este tipo de sustancias. Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, los principales efectos de la intoxicación por cocaína incluyen daños severos al sistema nervioso central (SNC), manifestándose en agitación, convulsiones y cuadros de psicosis. Sin embargo, el mayor peligro reside en el sistema cardiovascular:

“Los efectos cardiovasculares incluyen arritmias, infarto de miocardio y colapso cardiovascular”, revela la institución.

Por otro lado, la Revista Española de Cardiología destaca que la miocarditis (inflamación del músculo cardíaco) es un hallazgo frecuente en las autopsias de consumidores de cocaína, alcanzando hasta un 20% de los casos. Este daño estructural en el corazón puede provocar una muerte súbita incluso en personas jóvenes y aparentemente sanas, como era el caso de Victoria.

¿Qué hacer si tú o alguien que conoces consume sustancias?

Los Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA), agencia adscrita al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., ofrecen una línea de atención gratuita, confidencial y disponible las 24 horas del día.

Si usted o alguien que conoce necesita asistencia profesional para la salud mental o el abuso de sustancias, puede comunicarse al siguiente número: 1-800-662-4357.

