Sydney Sweeney rompe el silencio sobre su polémico anuncio de jeans

En Estados Unidos, Sydney Sweeney finalmente habló de frente sobre la campaña de jeans de American Eagle que la colocó en el centro de una intensa discusión pública durante el verano de 2025. La protagonista de Euphoria reconoció que la reacción fue mucho más grande de lo que imaginó y que el debate alrededor del anuncio terminó por rebasarla, al convertir un comercial de moda en un símbolo de la guerra cultural.

Sydney Sweeney fija posición frente a los mensajes de odio

La actriz explicó que aceptó la campaña porque creció usando los vaqueros de la marca y sintió que era una colaboración natural con una firma juvenil que ya conocía, enfocada en ropa accesible para el público masivo. Sin embargo, cuando el juego de palabras entre “great jeans” y “great genes” fue leído como una alusión a la idea de “buenos genes”, críticos en redes sociales y en columnas de opinión acusaron a la propuesta de coquetear con conceptos vinculados a la eugenesia y a la superioridad blanca.

Desde entonces, Sweeney asegura que su prioridad ha sido aclarar que está en contra de cualquier forma de odio, discriminación o mensaje que divida a la gente en EUA, dejando claro que no comparte ni respalda ideologías extremistas. También admitió que su silencio inicial, pensado para no alimentar la polémica, terminó ampliando la brecha entre quienes la criticaban y quienes la defendían, por lo que decidió abordar de frente el tema para recuperar el control sobre su propia narrativa.

¿Cuál fue el origen de la controversia?

La campaña mostraba a Sydney Sweeney montando a caballo y posando con diferentes modelos de jeans de American Eagle, acompañada de frases que jugaban con la dualidad entre los pantalones y los “genes” personales, apostando por un tono aspiracional. Para un sector de la audiencia, el mensaje se interpretó como una celebración de confianza y estilo, pero para otros fue un recordatorio incómodo de discursos pasados que usaban la genética como criterio de valor social.

Mientras la conversación se encendía, American Eagle publicó comunicados insistiendo en que la intención de la campaña era celebrar la historia única de cada persona y resaltar que los “grandes jeans” pueden lucir bien en cuerpos diversos, sin ninguna agenda política detrás. Voces especializadas en marketing recordaron que la línea Aerie de la misma compañía había sido reconocida por impulsar campañas sin retoque digital y con modelos de tallas y apariencias distintas, por lo que este giro hacia un mensaje tan ambiguo sorprendió incluso a seguidores habituales de la marca.

Al mismo tiempo, figuras mediáticas conservadoras comenzaron a usar a Sydney Sweeney y a American Eagle como ejemplo en sus discursos, ya fuera para denunciar una supuesta “censura” de la corrección política o para atacar a quienes criticaban el anuncio, lo que terminó de politizar el tema. La actriz reconoció que fue “surrealista” ver cómo un trabajo comercial se transformaba en un campo de batalla ideológico, con comentarios de líderes de opinión y hasta de políticos de alto perfil que jamás imaginó tener opinando sobre sus jeans.