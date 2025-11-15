Paloma Morphy, la nueva artista que se ganó dos premios en los Latin Grammy: ¿Quién es?

Nacida en Ciudad de México en el año 2000, Paloma Morphy se consagra como una de las voces más prometedoras de la música latina tras protagonizar la noche de los Latin Grammy 2025 con dos galardones. Su carrera comenzó en concursos escolares, donde descubrió su pasión por el canto, aunque inicialmente su talento no encontró el camino adecuado.

Del Derecho Penal a la música

Morphy se especializó en Derecho Penal, ejerciendo durante cuatro años en casos pro bono para ayudar a personas sin acceso a una defensa adecuada. Sin embargo, su destino cambió en 2022, cuando un video suyo interpretando “Lo que un día fue” se viralizó en TikTok, alcanzando casi un millón de reproducciones en un mes.

Paloma Morphy arrasa en los Latin Grammy

En la gala celebrada en el MGM Grand Arena de Las Vegas, la mexicana superó a artistas como Yerai Cortés y Annasofia, llevándose dos premios:

Mejor Artista Nuevo

Mejor Canción Alternativa por “Sola”

Durante su discurso, dejó un mensaje inspirador: “Si estás triste y no ves un camino ni encuentras las ganas para darle para adelante, hazlo, porque igual acabas en los Grammys”.

“AU”: su debut discográfico

El 2025 marcó el lanzamiento de su primer álbum, titulado “AU”, en el que plasmó emociones como la ansiedad, el desamor y la tristeza en melodías íntimas y cálidas.

“Todas estas canciones yo las escribí valiendo caca, neta llorando a moco tendido. Pero a pesar de que yo tenía cosas que me dolían y que por dentro yo estaba muy triste, siempre fui una persona muy alegre. Le ponía la mejor cara a todo y por más triste que estuviera nadie tenía ni idea”, confesó en entrevista con Chilango Radio.

Influencias y misión artística

Inspirada por referentes como Julieta Venegas y Natalia Lafourcade, Paloma Morphy busca construir un camino artístico auténtico. Además, combina su formación en Derecho con la música como un canal de ayuda social: