Tigres vs. Whitecaps, fecha OFICIAL del partido de la Leagues Cup para verlo en Estados Unidos

En estos días hemos sido testigos de los partidos de la Leagues Cup, el torneo de fútbol que ha reunido a los mejores equipos de la zona de Concacaf y que ciertamente ha dado algunas sorpresas y ha dejado ver cruces interesantes entre los equipos de la Liga MX y la MLS.

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Uno de los equipos que siempre quieren ir por todo y que habrá que seguirle el paso dentro de este torneo regional son los Tigres de la UANL, donde los regiomontanos buscarán demostrar por qué son uno de los contendientes y un rival incómodo, por lo que te compartiremos todo lo que debes saber si quiere seguir al conjunto felino desde los Estados Unidos.

¿Cuándo y a qué hora juegan los Tigres vs. Whitecaps en la Leagues Cup?

Si quieres seguir a los Tigres por su paso por la Leagues Cup 2026 es importante que sepas que su siguiente partido de la Fase de Grupos será vs. Whitecaps de Vancouver este martes 11 de agosto en punto de las 8:00 pm en la hora centro de México, por lo que si el encuentro se podrá ver en Estados Unidos en punto de las:



6:00 pm (Zona del Pacífico)

(Zona del Pacífico) 7:00 pm (Zona de la Montaña)

(Zona de la Montaña) 8:00 pm (Zona del Centro)

(Zona del Centro) 9:00 pm (Zona Este)

¿En qué lugar va Tigres en la Leagues Cup?

Si bien, el equipo regiomontano se ha visto en una reestructuración tras la sorprendente salida del director técnico Guido Pizarro, Hernán Elizondo ha tomado las riendas del conjunto de manera interina, donde Tigres ha conseguido dos empates y se han llevado los puntos a través de los penales, por lo que suman 4 puntos y se encuentran en el 5to lugar de su grupo.

Por ahora solo queda seguir de cerca el desempeño del conjunto en esta etapa de transición en cuanto a plantilla y técnica siendo que se espera un mejor desempeño pues los Whitecaps son el último lugar de su grupo con 0 puntos sumados.