Revelan nuevas imágenes de la película Lightyear.

Cada vez falta menos para el gran estreno de Lightyear, por lo que esta vez se dieron a conocer nuevas imágenes y un tráiler que nos revela parte de lo que podremos ver en la película con una trama basada en la persona que fue inspiración para crear al famoso juguete de Toy Story.

Este martes 8 de febrero se revelaron algunos detalles de la cinta que hace múltiples referencias al universo de Toy Story; también hay mayores novedades en relación con la interesante historia que se pretende contar a los fans de la saga de juguetes.

Lightyear está basada en el hombre que inspiró el personaje que fue representado a través de un muñeco. Buzz lleva a unas personas a casa, tras pasar un año entero lejos de ella.

Una de las novedades del tráiler es la participación del gato Sox, "tu robot personal de compañía", como él mismo se presenta a Buzz Lightyear durante su primer encuentro y distintos momentos entre ambos.

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Buzz viaja a otro planeta

De acuerdo con el tráiler, Buzz termina viajando hacia lo que parece ser otro planeta u otra parte del planeta en el que están atrapados, pero unos robots lo quieren atrapar. En las fotos compartidas se puede ver una silueta muy parecida a Zurg, uno de los villanos de Toy Story.

Lightyear es un piloto de pruebas que se convierte en un héroe, pues será parte de la Unidad de Protección del Universo, un área que forma parte de Space Ranger, como le comentó a Andy al llegar a su habitación.

La esperada cinta animada está dirigida por Angus MacLane, con guión de Pete Docter y se estrenará en cines el próximo 17 de junio de este año 2022.

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