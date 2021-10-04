Sale a la luz la teoría más impactante de Lilo y Stitch.

Lilo y Stitch es una de las películas favoritas de los fanáticos, pues sueñan con encontrar la verdadera amistad como estos dos protagonistas.

Sin embargo, la cinta también esconde múltiples misterios sin resolver, como la verdadera identidad del papá de Lilo y Nani.

Luis Velody, creador de contenido viral sobre Pixar, lanzó una de las teorías más sorprendentes sobre el papá de Lilo.

Fue a través de TikTok donde el internauta reveló que Cobra Bubbles sería el verdadero padre de la pequeña niña hawaiana.

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¿Por qué Cobra Bubbles es el verdadero papá de Lilo?

Luis Velody asegura que Cobra Bubbles tiene un gran parecido al papá de Lilo de acuerdo a unas fotografías antiguas.

Cobra utiliza lentes, es agente de la CIA y muestra un gran amor paternal por Lilo, características que lo colocan como el supuesto papá de la pequeñita.

En la película estrenada en el 2002 se revela que los papás de Lilo mueren en un accidente automovilístico; sin embargo, no se dan más detalles al respecto.

Recordemos que Cobra Bubbles se hace pasar por un trabajador social, pero en realidad podría estar procurando el bienestar de Lilo y Nani.

La teoría ha desatado todo tipo de reacciones. Los cinéfilos se mostraron impresionados con el giro inesperado de la película.

“Yo pienso que Nani también es su mamá”, “Cobra Bubbles es un alienígena” y “Los lentes son reciclados”, fueron algunos comentarios por parte de los usuarios de las redes sociales.

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