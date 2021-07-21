Estas son las cosas que no sabías de Los Picapiedra. Te revelamos las mejores curiosidades de la serie de dibujos animados de la prehistórica familia.

Los Picapiedra fueron creados por Hanna-Barbera y han sido un fenómeno de éxito en la historia de la televisión, pues sus personajes reflejaban la clase media de la sociedad estadounidense de los años sesenta, ya que estuvieron al aire por primera vez del 30 de septiembre de 1960 al 1 de abril de 1966.

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Las mejores curiosidades de Los Picapiedra

Los Picapiedra trataban temas de adultos, como la maternidad, las relaciones entre suegros y yernos, la ludopatía de Pedro, el consumismo desenfrenado de Vilma y Betty y hasta la infertilidad de los Mármol y la adopción con Bam-Bam.

Fue la primer serie animada en contar con invitados del mundo de la música y la actuación que estaba de moda como Rock Hudson, Cary Grant, Tony Curtis, Ed Sullivan, Alfred Hitchcock, entre otros.

La primera película de la caricatura se estrenó en 1967 y se llamó 'El superagente Picapiedras' y la trama es una parodia de las cintas de James Bond.

Después hubo dos largometrajes con personas, se trató de 'Los Picapiedra' y 'Los Picapiedra en Viva En Rock Vegas'. Además, hubo otra cinta llamada 'Los Picapiedra conocen a Los Supersónicos' en la que viajaban al futuro de Los Supersónicos y Los Supersónicos regresaban al pasado con Los Picapiedras.

Ninguna de las secuelas de Los Picapiedra logró el éxito de la serie original, por muy revolucionarios que fueran como fue el caso de 'Los Pequeños Picapiedras'.

Esta caricatura fue muy cuestionada sobre la temporalidad y contradicciones en que incurrió en sus capítulos, quizá por lo que pronto cayó al olvido y no se le dio continuidad.

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