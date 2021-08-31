Los Simpson: Estos son los capítulos de donde salieron los mejores memes.

No te pierdas esta lista con los capítulos de donde han salidos los mejores memes de Los Simpson, desatando la creatividad al máximo entre los usuarios de internet con divertidas imágenes que se quedaron para la historia en internet.

Homero en un bar

Ese meme corresponde al capítulo 11 de la sexta temporada de Los Simpson, el cual se llamó 'Miedo a volar' y en el que vimos a Marge enfrentarse a varios fantasmas del pasado.

¿Cómo no se me había ocurrido antes?

Esta imagen está ilustrada con Hank, el mejor jefe que ha tenido Homero y es el genio diabólico de organización terrorista. Se basa en el segundo capítulo de la temporada 8 de la serie, el cual se tituló 'Sólo se muda dos veces'.

¿Por qué tan elegante, Homero?

El popular meme se inspiró en el capítulo 17 de la temporada 8 de Los Simpson, el cual se tituló 'Niñera, mi hermana', donde Lisa se convierte en la paciente niñera de su hermano mayor Bart.

-Porque tan elegante?



+Hoy juega Messi muchacho pic.twitter.com/APrEXKNnKQ — Juan Molina (@juanm_molina98) August 29, 2021

Interesante, voy a escribirlo en mi máquina de escribir invisible

Cuando alguien dice algo necio sin razón y sin argumentos, podemos darle forma visual con una ilustración que corresponde al capítulo 15 de la sexta temporada, se trata de '¡Homie, el payaso!'.

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Homero es golpeado por una silla

Está basado en cuando Bart trata de ver si su padre resiste los golpes que el nuevo novio de la mamá de Milhouse Van Houten recibe como luchador profesional. Lo anterior sucedió en e capítulo 6 de la octava temporada, 'Milhouse dividido'.

Qué agradable sujeto

Hay personas que caen bien sin razón alguna y se puede ver a la versión "simpsonizada" de George Harrison decir “qué agradable sujeto”. El meme está inspirado en el primer capítulo de la temporada 5 de Los Simpson, 'El cuarteto de Homero', donde Homero, Barney, Skinner y Apu parodian a los Beatles.

Hola y adiós

En este famoso meme podemos ver a Homero ocultarse en un arbusto, lo que todos quisiéramos hacer en esos momentos de “trágame tierra”. La imagen es del capítulo 16 de la quinta temporada, titulado 'Homero ama a Flanders'.

¡Ya déjalo, ya está muerto!

Este meme es muy usado para burlarse de alguien más, se trata de un payaso moliendo a golpes a un criminal frente a niños. La iliustración corresponde al episodio 15 de la temporada 6, 'Homie, el payaso', en el que Homero se hace un doble de Krusty.

Ya déjalo, ya está muerto 💀 pic.twitter.com/CX1o42YIFe — Rod Estrada (@EstradaRod3dgz) August 7, 2021

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