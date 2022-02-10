Así fue como Los Simpson predijeron la historia de El Estafador de Tinder.

Una vez más, Los Simpson predijeron el futuro, pues esta vez se adelantaron al documental de 'El Estafador de Tinder' al retratarlo con la historia de un personaje en la serie amarilla, se trata de Artie Ziff, quien fue por años el pretendiente de Marge.

El visual que se encuentra en Netflix cuenta la vida de Simon Leviev, un hombre al que acusaron de robar más de 10 millones de dólares. Una vez más, Matt Groening y su equipo se adelantaron a los hechos.

Los tuiteros plantearon una nueva teoría en la que aseguran que el documental anticipó lo sucedido con Simon Leviev, el hombre que supuestamente engañó a varias de sus citas obtenidas a través de la aplicación para robarles más 10 millones de dólares.

El documental de Netflix cuenta que el victimario se mostraba como una persona de gran poder adquisitivo, pero tenía problemas de dinero con el crimen organizado y les pedía prestado dinero para poder solventar sus deudas, que supuestamente liquidaría.

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¿Qué conexión tienen Los Simpson con El Estafador de Tinder?

El usuario @rocky_bananas expuso en Twitter su hallazgo, pues se dio cuenta que Leviev tenía una conexión directa con uno de los personajes de Los Simpson. Se trata de Artie Ziff, un pretendiente de Marge de toda la vida, quien perdió su fortuna después de varios años y terminó tristemente en la cárcel.

Además de lo parecido en la historia de ambos, se encontró a través de capturas de los distintos episodios en donde se les puede ver con un look o una postura muy similar a la que se muestra en el documental de Netflix.

¿Crees que sí se trata de una predicción? O solamente hay una similitud entre los mencionados personajes, Simon Leviev y Artie Ziff.

Los Simpsons ya predijeron el Timador de Tinder de @NetflixES sobre Simon Leviev a través Artie. pic.twitter.com/cH4RYCxhdI — Bananas (@rocky_bananas) February 4, 2022

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