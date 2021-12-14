Él es el personaje que sirvió como inspiración para la película Luca.

Una de las películas más populares de estos últimos años es Luca, una cinta de Pixar que nos presenta la misión de expandir horizontes.

Recordemos que Luca es un monstruo marino que vive debajo de un pueblo y cuando sale a la superficie, adquiere una apariencia humana, además conoce a un nuevo amigo, igual que él. Juntos emprenden una aventura entre humanos que odian a los monstruos.

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Esta película animada es dirigida por Enrico Casarosa, está situada en Italia, pero la manera de contar la historia está influenciada en películas japonesas, principalmente en las obras de Hayao Miyazaki.

Porque parece más eterna. Y como el buceo no era tan popular, la existencia de una comunidad de monstruos que viven en el océano era mucho más creíble

La inspiración de la cinta de Pixar

A finales de los 50 y comienzos de los 60 había un estilo distinto, desde las ropas hasta las motonetas, además fue la época dorada del cine italiano con películas de Federico Fellini, Luchino Visconti, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica y Pietro Germi, entre otros.

Cuando era joven me enamoré de los dibujos animados y la TV, especialmente la animación japonesa

En los comienzos de la carrera de Hayao Miyazaki existieron especiales para la televisión japonesa-italiana, como Sherlock Hound, que contaba la historia de un perro que resolvía crímenes.

Lo amé, pero nunca hice la conexión a ‘Quiero ser un animador.’ Me llevó a ver películas de Miyazaki. Me di cuenta con la animación, como las películas de Disney y El castillo en el Cielo de Hayao Miyazaki. Sus películas eran muy entretenidas y maravillosas

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Luca logró un éxito enorme en Estados Unidos y todo el mundo, tanto así que recientemente se anunció un spin-off de la película animada.

