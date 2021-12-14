¿Cómo se relaciona con la vida diaria la cinta Soul?

Fue en un famoso podcast donde especialistas en la materia analizaron 'Soul' y sus múltiples significados en cuanto a psicología que tiene la película, explicando qué significa y cómo se relaciona con la vida diaria.

El largometraje hace una profunda reflexión respecto a enfocarse en el "aquí y el ahora", pues los expertos comentan en 'Divagando en la mente' que el momento en que una persona compite de manera obsesiva por ser el mejor en todo, se está enfocando en el futuro y no en el presente.

Además, 'Soul' hace referencia a grandes personajes como Albert Einstein y Carl Jung, sin duda dos de las mentes más brillantes en el campo de la ciencia y la psicología.

Incluso, los especialistas comentaron que hasta el género musical del jazz es un indicador perfecto de la profundidad de la película y sus temáticas.

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A diferencia de otras cintas de Pixar, esta representa una fuerte crítica a lo que pensamos sobre la vida y la muerte, la experiencia de trascendencia y el sentido de la vida, entre otras cosas con un contenido muy profundo.

La película narra la historia de Joe, un profesor de música que desea ser famoso tocando en una gran banda al lado de su más grande ídolo. Sin embargo, vive frustrado porque no lo logra y hasta el momento de un accidente que le deja en coma, revalora su vida, desea volver y vive una aventura con 22.

Se trata de un alma que lo ayuda a encarar sus miedos y a encontrar el sentido de la vida. Es una reflexión sobre lo que es verdaderamente importante y cómo luchar por ello.

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