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Lotería del Crimen | Temporada 1 | El Alpinista: Capítulo 24
Después de los últimos hallazgos, Victoria está abrumada por el caso de sus padres y Bruno entregado a ayudarla.
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Lotería del Crimen | Temporada 1 | La Picadora: Capítulo 23
La UNIC investiga ataques violentos a varios tapiceros. Esto lleva a los detectives a la calle, a los chavos que la habitan, las adicciones y la violencia que no dan tregua, mucho menos cobijo.
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Lotería del Crimen | Temporada 1 | El Maquillista: Capítulo 22
La UNIC investiga a un hábil desmembrador de cadáveres femeninos.
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Lotería del Crimen | Temporada 1 | El Imitador: Capítulo 21
La UNIC investiga el homicidio de una sexoservidora. Sofía relaciona éste caso con uno sucedido una semana antes y con Victoria concluyen que se trata de un asesino serial.
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Lotería del Crimen | Temporada 1 | El Guapo: Capítulo 20
La UNIC investiga el asesinato de Elena, una mujer talla grande. Las pistas los llevan a recurrir a casos pasados, a buscar un asesino encarcelado por ellos para desenmascarar a otro.
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Lotería del Crimen | Temporada 1 | El Técnico: Capítulo 19
La UNIC investiga la muerte en el quirófano de una mujer y descubre una conspiración para asesinar a personajes relacionados con la política.
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Lotería del Crimen | Temporada 1 | El Músico: Capítulo 18
La UNIC investiga la muerte de algunos turistas extranjeros con veneno de serpiente.
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Lotería del Crimen | Temporada 1 | La Actriz: Capítulo 17
La UNIC investiga el asesinato de una joven actriz en una agencia de castings.
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Lotería del Crimen | Temporada 1 | La Niña: Capítulo 16
La UNIC investiga la muerte de una nana por envenenamiento. Sofía, tras un encuentro con Regina, la niña de la casa, se enfrenta a la colérica madre de ésta, a quien la niña teme mucho.
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Lotería del Crimen | Temporada 1 | Los Goteros: Capítulo 15
La UNIC investiga lo que parece un robo con homicidio cedido por el sobrepasado departamento de policía.
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