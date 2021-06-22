La verdadera historia detrás de Luca, la nueva película de Pixar. Es la primera producción de la compañía en la que se pensaba que hablaba de homosexualidad, pero está inspirada en una linda amistad.

Fue el propio director, Enrico Casarosa, quien contó la verdadera idea en la que está inspirada la trama de la cinta animada, que se inspiró en una amistad que tuvo hace muchos años y que lo motivó a dedicarse a crear producciones como esta.

En la cinta, Luca y Alberto exploran el mundo de los “monstruos humanos”, donde se revive la niñez del director de una manera extraordinaria y cautivadora para quienes gustan de este género de largometrajes.

El cineasta contó que creció en Génova, y solía pasar sus vacaciones en Portofino. Fue ahí donde al igual que el protagonista de su película, conoció a Alberto, con quien pasó algunos veranos y lo motivó a triunfar en el cine.

Yo era un niño muy tímido y un verano, cuando conocí a Alberto, mi mejor amigo, él me empujó fuera de mi zona de confort. Hoy soy dibujante gracias a él. Y de eso habla la película, de cómo las amistades que hemos tenido nos ayudan a construir nuestra identidad

Es una historia maravillosa porque él se animó a saltar desde las rocas más altas, y hoy es un piloto militar de las fuerzas aéreas italianas. Él maneja aviones de guerra y es coronel y profesor de jóvenes pilotos. Así que ha tenido una brillante carrera como piloto, como militar, como profesor… Así que cuando pienso en si el Alberto real cumplió sus sueños, podría decir que sí, que finalmente él logró volar, literalmente

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Alberto disfrutó de la cinta ‘Luca’

Casarosa se reencontró con su amigo y se dieron cuenta que ambos lograron sus sueños, pero 'Luca' recordaba las aventuras infantiles que ambos vivieron y que prometen cautivar a los cinéfilos.

El Alberto real estuvo ayer aquí en la presentación y empezamos a recordar nuestras aventuras, como cuando escalamos al faro y saltamos desde las rocas… Y nos dimos cuenta de cuánto habían cambiado algunas cosas, y que aquella roca desde la que saltábamos había desaparecido, y bueno, la película tiene mucho de aquellos veranos que pasamos juntos, es casi como si los hubiéramos reunido todos en uno solo

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