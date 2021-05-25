Salma Hayek y Angelina Jolie impactan en tráiler de 'Eternals' de Marvel. Las sensuales actrices se lucen como una familia de superhéroes inmortales que protegen a la humanidad en la cinta que llegará en noviembre a las salas de cine.

La histriona mexicana impactó en el breve adelanto de la cinta no solo por el dominio que muestra su personaje, sino también por el vestido entallado de color azul y dorado que lleva con el que resalta las curvas de su cuerpo.

En 'Eternals', Salma Hayek da vida a 'Ajak', la sabia líder de una familia de inmortales extraterrestres que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años, pero después de todo lo que sucede en 'Avengers: Endgame', son obligados a revelar su identidad para pelear contra los Deviants, los malos contra los que deben combatir.

El personaje de la veracruzana, tiene la capacidad de usar la energía cósmica para crear cualquier arma, pero en cuanto al vestuario, la mexicana dijo que cuando le mostraron el vestuario que usaría para la cinta, le dio temor.

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Soy claustrofóbica. Estaba aterrorizado por el disfraz. Porque si no puedo moverme y yo estaba como, ‘Dios mío, no voy a poder respirar. Me va a volver loca

Sin embargo, cuando se vio al espejo completamente caracterizada, dijo sentirse soprendida y orgullosa al mismo tiempo, por ese gran logro en su carrera cinematográfica.

Todo lo que pude ver fue, ‘Dios mío, aquí hay una mujer mexicana con este atuendo y esto realmente está sucediendo. Y sí, llegamos a ser superhéroes’

Angelina Jolie está acostumbrada a ser guerrera

Angelina Jolie también destacó en el trailer de 'Eternals', pues dará vida a 'Thena', una guerrera inmortal que se siente más cómoda en batalla que en cualquier otro lugar. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, pues la actriz está más acostumbrada a este tipo de papeles.

La rubia impacta con su cabellera y su imponente traje en colores arena, mismos con los cuales, al igual que Salma, destacan su belleza de rostro y cuerpo y le dan mucha fuerza a su personaje.

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