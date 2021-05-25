Timothée Chalamet se prepara para interpretar a Willy Wonka.

Timothée Chalamet se convirtió en uno de los actores más codiciados del momento, pues su porte y talento lo llevaron a participar en producciones como Lady Bird, Llámame por tu nombre, Mujercitas, Dune y El Rey.

Sin embargo, la estrella hollywoodense se prepara para encarnar a uno de los personajes más importantes de su carrera artística, pues tiene el reto de interpretar el papel de Willy Wonka.

Paul King será el director encargado de retratar la vida de Willy Wonka antes de abrir su fábrica de chocolate. En esta ocasión, nos sumergiremos a la vida del joven chocolatero antes de crear un negocio lleno de éxito.

Se espera que la película salga a finales de 2023, pues Timothée Chalamet tendrá que aprender a bailar, cantar y mejorar sus habilidades escénicas.

El neoyorquino, de 25 años, dará vida a una versión más joven del querido Willy Wonka, pero también tendrá que realizar algunos números musicales para estar en sintonía con el personaje.

El histrión estadounidense tampoco se ha manifestado sobre esta nueva etapa en su vida profesional. Aunque se mantiene alejado de las redes sociales, podría sorprender a sus fanáticos con alguna foto relacionada a esta próxima película.

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'Charlie y la fábrica de chocolate' tuvo un gran recibimiento entre millones de cinéfilos

Fue en el 2005, cuando la historia de Roald Dahl cobró vida ante millones de espectadores. Se trata de un niño pobre y cuatro jóvenes ricos, quienes ganan un paseo a la mágica empresa de dulces de Willy Wonka.

Recordemos que Willy Wonka también fue interpretado por Johnny Depp, quien se metió en el corazón de chicos y grandes con su versatilidad, gracia y comedia en la pantalla grande.

La cinta también se hizo acreedora de múltiples galardones en los People’s Choice Awards, Critic’s Choice Movie Awards, Teen Choice Awards y entre otros muchos más.

No sería ninguna sorpresa que Timothée Chalamet aprenda valiosas lecciones de Johnny Depp para interpretar al personaje más divertido de su carrera artística.

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