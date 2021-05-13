Recordamos los mejores cortometrajes animados de la historia.

Con el paso del tiempo se ha demostrado que la originalidad no está vinculada con el tiempo; por esta razón, se pueden encontrar grandes y espectaculares joyas del séptimo arte en menos de 10 minutos.

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Hablamos de los cortometrajes que se han convertido en una parte muy importante, por eso, en esta ocasión, te presentamos un repaso por los mejores cortometrajes animados de la historia.

El viejo y el mar de Alexandr Petrov del año 1999

Adaptación del célebre relato de Ernest Hemingway en el que un viejo pescador con mala suerte se encuentra con el pez más grande de su vida y establece una durísima lucha.

Solipsist del año 2012

Es un corto de fantasía experimental en tres partes sobre seres de otro mundo, cuyas mentes y cuerpos convergen en una sola entidad. Se trata de un film visual con impresionantes efectos.

La Dama y la Muerte del año 2009

Una dulce anciana que vive sola en su granja, espera la llegada de la muerte para encontrarse con su amado esposo de nuevo. Una noche, mientras duerme, su vida se desvanece y la muerte le invita a cruzar la puerta; pero un testarudo doctor, intentará evitarlo.

The Blue Umbrella del año 2013

En medio de la lluvia, dos paraguas, uno rojo y otro azul, se enamoran y todos los objetos de la ciudad, conspiran para juntarlos a pesar de sus dueños.

One Man Band del año 2005

Seguro que ya has visto este corto de Pixar, porque es muy emitido antes de las películas de la factoría. En este cortometraje, dos hombres de orquesta se disputan la limosna de una niña.

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A short love story del año 2008

Un corto de animación en stop motion donde un par de pájaros esbozados a lápiz escapan del dibujo de una niña.

