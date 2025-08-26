Mi Amor de Otra Galaxia| Do Min Joon de nuevo salva a Song Yi

Poco a poco podemos ver más sobre el origen de Do Min Joon y sobre la vida que solía llevar en siglos pasados.

Song Yi, comienza a relacionarse más con Do Min Joon aunque estos cada vez que interactúan sacan chispas, pues sus personalidades son muy distintas.

A Do Min Joon solo le quedan tres meses en la tierra, por lo que Heo Jun, su confidente le plantea ayudar a las personas, pero este se niega, asegurando que no puede cambiar muchas cosas.

Song Yi comienza a dejar ver su lado vulnerable, en cuanto a su vida personal y su carrera; y en una confrontación que tiene en un salón de belleza es defendida por Do Min Joon... ¿Será que ya encontraron su destino?

¡No te pierdas Mi Amor de Otra Galaxia a través de la señal de Azteca Siete y la App!