Mijares triunfa en los memes tras cantar el Himno Nacional en el México vs Estados Unidos.

El partido entre México y Estados Unidos correspondiente al Octagonal de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 se vio engalanado con la presencia de Manuel Mijares.

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Y es que el cantante de temas como "Soldado del amor" y "Para amarnos más" fue el encargado de interpretar el tema antes del inicio del partido que terminó con un empate sin anotaciones en el Estadio Azteca.

Lejos de que lo persiguiera la maldición de equivocarse, Mijares brilló con gran estilo y carisma, pues después de hacer vibrar el Coloso de Santa Úrsula con su voz, protagonizó los memes en redes sociales, mismos que destacaron su responsabilidad y talento.

En su mayoría, los usuarios aplaudieron que mostró seguridad a la hora de entonar el himno, además de que no se equivocó y respetó la tonada, ya que otros cantantes en su momento intentaron hacer una versión propia, lo cual los llevó a ser duramente criticados.

"Los invito a que nos acompañen este 24 de marzo a cantar el Himno Nacional junto a @miseleccionmx ¡será un honor! No se lo pierdan", fue el mensaje previo a esta noche donde se sacó un 10.

Hay algo que Manuel Mijares no haga bien???

Por favor, cantame el himno nacional toda la vida!!!!

Que interpretación!!! 💖 pic.twitter.com/UJND5oCzHT — n a t z a 💜 (@littlenavarrita) March 25, 2022

Todo México viendo que Mijares no se equivocó al cantar el himno nacional en el partido México vs. Estados Unidos 🫣😅 pic.twitter.com/w0TpPP6LoP — Depp's_girl 👑 (@Deppgirl2) March 25, 2022

Yo cuando Mijares entonó el Himno Nacional Mexicano sin equivocarse pic.twitter.com/VIFnIi9qSp — Eduardo (@MexSpringfield) March 25, 2022

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