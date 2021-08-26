¿Por qué Soul sería el origen de todas las películas de Pixar?

Las formas en las que los fans de Pixar buscan formas de conectar todas sus películas en un solo universo cada vez son más y bien fundamentadas. Aquí te damos a conocer la teoría en la cuál 'Soul' es el origen de todas las películas, incluyendo 'Toy Story'.

La razón por la que la citada cinta sería la conexión entre todos los largometrajes de esa compañía, se inspira en las mecánicas principales de ella, en concreto en el traspaso de almas y en la forma que éstas pueden tomar.

'Soul' explica la extraña característica de casi todas las películas de Pixar, que los animales que aparecen en ellas hablen, se comporten, piensen y se preocupen como humanos.

En la cinta, las almas deciden sus huéspedes, los cuerpos, pero mientras eso sucede, su forma será ambigua, diáfana. La teoría un fan argumenta que no todas las almas que van a la Tierra pueden acabar dentro de un cuerpo humano o un animal.

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Las almas en cuerpos de humanos o de animales

En 'Soul', Joe, el protagonista, tiene la forma del alma de su compañera de aventuras, 22. Mientras que Joe-alma tiene la forma de Joe-cuerpo, porque de ahí es donde proviene, la forma 22 aún no ha escogido un huésped y da lo mismo meterse dentro de un ser humano o de un animal.

Los animales de Pixar tienen problemas humanos, quizá porque el alma dentro del cuerpo perteneció en su momento a un humano.

En 'Toy Story', por ejemplo, los juguetes cobran vida porque se han colado almas humanas en su interior. Y por eso empiezan a crear reglas, sienten envidia, se enamoran.

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