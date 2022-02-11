¿Qué personaje de Los Increíbles aparece en Monsters Inc.?

De una infinidad de posibilidades en las que se conectan las películas de Pixar, se encuentra la participación de un personaje de una película en otra, como es el caso de uno de Los Increíbles en Monsters Inc.

De acuerdo con el videovlog de Luis Velody, hay una escena de la cinta de los monstruos que revela la identidad del aquel chico que forma parte de la familia de los superhéroes y hace acto de presencia ahí.

Es afuera de un restaurante donde uno de los monstruos dice algo muy extraño: "Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser". Aunque parecería algo exagerada su descripción, en realidad no lo es, pues pudiera ser que estuviera hablando ni más ni menos que de Jack Jack Parr.

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¿Por qué Jack Jack Parr está en Monstruópolis?

Seguramente en este momento te estás preguntando qué haría Jack Jack Parr en Monstruópolis, pero hay una clara explicación para esto.

En el material extra de Monsters Inc. explican que los humanos y los monstruos convivían juntos hasta que los humanos los empiezan a discriminar, así que se mudan a una isla y crean la mencionada ciudad exclusiva para ellos.

Lo anterior confirma que las personas y los monstruos viven en el mismo mundo, pero separados; no obstante solo hay un personaje en Pixar que encaja con todo lo que el ente extraño dice.

Se trata de Jack Jack, quien puede flotar, sacar rayos láser y mover objetos como lo dice el monstruo y sobre todo transportarse a cualquier lugar.

Sin embargo, lo anterior también nos hace pensar que el bebé superhéroe no es el único que se pudo haber infiltrado a la ciudad de Monstruópolis.

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