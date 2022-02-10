¿De qué murió el actor Bob Saget? Revelan la verdadera razón.

Bob Saget fue encontrado sin vida el pasado 9 de enero de 2022 en su habitación del hotel Ritz-Carlton, en Orlando, Florida, tras haberse presentado en un show de comedia en el Ponte Vedra Concert Hall.

A un mes de su fallecimiento, familiares del comediante dieron a conocer que Bob Saget murió por un golpe en la cabeza al que no le dio importancia.

“Recibió un impacto fuerte en la cabeza al golpearse con un objeto, pero el objeto no rompió el cráneo”, señala el comunicado de prensa.

La cabeza del estadounidense fue encontrada con un moretón, por lo que especialistas consideraron que se golpeó con la cabecera de su cama.

“Accidentalmente se golpeó la nuca con algo, no pensó más en ello y se fue a dormir”, continúa el escrito, señalando que la verdadera causa de muerte de Bob Saget es un traumatismo craneal.

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Familiares agradecen todo el apoyo de los fans de Bob Saget

Bob Saget falleció a la edad de 65 años, coronándose como uno de los comediantes y actores más queridos tras su participación en Full House, Raising Dad y por ser el narrador de How I Met Your Mother.

“Ahora que tenemos las conclusiones de la investigación de las autoridades, sentimos que era apropiado que los fanáticos escucharan esas conclusiones directamente de nosotros”, señala el comunicado de la familia de Bob.

“En las semanas posteriores al fallecimiento de Bob, nos hemos sentido abrumados por la increíble efusión de amor de los fans, que ha sido un gran consuelo para nosotros y por lo que estamos eternamente agradecidos”, continuó.

Familiares de Bob Saget también piden que se recuerde al actor amorosamente.

Mientras seguimos llorando juntos, les pedimos a todos que recuerden el amor y el humor que Bob trajo a este mundo, y las lecciones que nos enseñó a todos: ser amables, hacerles saber a las personas que las amas

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